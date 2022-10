Preço da farinha de mandioca está cada vez mais caro, com alta de 5% nos últimos 12 meses

Pelo sétimo mês consecutivo, em setembro deste ano, o preço do quilo da farinha de mandioca comercializada em feiras livres e supermercados da capital voltou a ficar mais caro. A situação também é de alta no preço do produto para os balanços comparativos deste ano de 2022 (Janeiro-Setembro/2022) e dos últimos 12 meses (Setembro/2021-Setembro/2022). As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira, 19, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

O órgão pesquisa semanalmente o preço do quilo da farinha de mandioca em feiras livres e supermercados da capital. A trajetória de preços médios do quilo do produto nos últimos 12 meses não foi uniforme e teve a seguinte disposição: Em Setembro/2021, o quilo do produto custava em média nas feiras livres e supermercados da capital R$ 7,19; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) custando em média R$ 7,23. No inicio deste ano (Janeiro/2022) o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 7,07; R$ 7,29 em agosto e, no mês passado (Setembro/2022), com nova alta, foi comercializada em média a R$ 7,53.

Com isso no mês passado (Setembro/2022), o preço do quilo da Farinha de Mandioca comercializada em Belém ficou 3,29% mais caro em relação ao mês de Agosto/2022. Ainda segundo as análises do Dieese/PA, no balanço comparativo de preços deste ano (Janeiro-Setembro/2022), o produto também acumulada alta de 4,15% e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou quase 5,00%.

O Estado do Pará continua sendo um dos maiores produtores de mandioca usada na fabricação da Farinha. Nos últimos anos, segundo o Dieese/PA o quilo da farinha ficou muito caro, as causas destes aumentos no preço do produt9 e de outros produtos básicos da mesa dos paraenses são muitos e passam por uma série de fatores estruturais dentro da Cadeia Produtiva até a comercialização.

