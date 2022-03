Preço da farinha de mandioca estabilizado no começo deste ano

O custo de vida do paraense ainda continua entre os mais altos do país, em grande parte puxado pelas altas sucessivas no preço da alimentação. No mês passado (Fevereiro/2022), por exemplo, o custo da Cesta Básica em Belém foi de R$ 575,00, comprometendo na sua aquisição mais da metade do atual salário mínimo de R$1.212,00. Alguns produtos, entretanto, mostraram estabilidade no começo deste ano, caso da Farinha de Mandioca, que teve um recuo de preços, segundo informa na manhã desta segunda-feira, 14, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



O preço do quilo da Farinha de Mandioca comercializada nas Feiras livres e Supermercados da Capital é semanalmente pesquisado pelo órgão, que mostra a trajetória de preços do produto nos últimos 12 meses: Em Fevereiro/2021, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 7,02. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializada em média a R$ 7,23. No inicio deste ano (Janeiro/202), recuou para R$ 7,07 e, no mês passado (Fevereiro/2022), recuou mais ainda, custando, em média, R$ 6,99 o quilo.



Com isso, no mês passado (Fevereiro/2022), o preço do quilo da Farinha de Mandioca apresentou recuo de 1,13%. No balanço dos dois primeiros meses deste ano, a queda no preço do produto alcançou 3,32% e, nos últimos 12 meses, a queda chegou a 0,43%.

Como na Cesta Básica a previsão de Consumo Mensal da Farinha de Mandioca por trabalhador no Pará é de 3,0 Kg, o gasto total no mês passado (Fevereiro/2022) atingiu R$ 20,97, com um impacto em relação ao Salário Mínimo de R$ 1.212,00 de quase 2,00%. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês passado foi de 03h48 min.



O Estado do Pará continua sendo um dos maiores produtores da Maniva, bae da fabricação da Farinha). Nos últimos anos, segundo o Dieese/PA, o quilo da Farinha ficou muito caro. As causas destes aumentos no preço da Farinha e de outros produtos básicos da mesa dos paraenses são muitos e passam por uma serie de fatores estruturais dentro da Cadeia Produtiva até a comercialização.



A maior quantidade da Farinha de Mandioca consumida na Grande Belém vem de municípios próximos da capital como Castanhal, Capanema e Bonito, entretanto, mais da metade da produção é ainda artesanal. Com o recente reajuste nos preços do diesel e da gasolina, certamente que isso irá influenciar no preço do quilo da farinha, que é um dos principais alimentos e da cultura do povo paraense.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar