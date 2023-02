Preço da gasolina cai 23,6% em 12 meses e etanol não compensa

Em janeiro deste ano, o preço médio do litro de gasolina comum nos postos de combustíveis brasileiros foi de R$ 5,108, o que representa uma queda de 23,6% nos últimos 12 meses, de acordo com levantamento da Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

No mês de janeiro, o valor para encher um tanque de 55 litros de gasolina representava 6,8% da renda média domiciliar do brasileiro. Esse indicador teve queda de 2,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, quando a taxa foi de 9,3%, a maior da série histórica.

Considerando os preços de janeiro, o levantamento aponta que a gasolina é vantajosa em relação ao etanol em todo o Brasil. Considerando a média nacional, o preço do etanol hidratado equivale a 81,6% do valor cobrado pela mesma quantidade de gasolina comum. Este é o maior nível desde dezembro de 2021.

Quanto maior essa taxa, menos compensa abastecer com álcool. De acordo com os parâmetros da Fipe, a gasolina é vantajosa quando o indicador é maior que 75%; indiferente entre 65% e 75%; e o etanol passa a ser vantojoso abaixo de 65%.

Gasolina mais cara do Brasil

Em janeiro, o estado com preço médio mais alto da gasolina foi o Ceará, com litro custando R$ 5,626, alta de 10,8% em um mês. Já a gasolina mais barata foi encontrada no Amapá, com preço médio de R$ 4,666 por litro.

O etanol mais caro do Brasil foi o de Roraima, com preço médio de R$ 4,914 por litro. O álcool mais barato é vendido no Mato Grosso, a R$ 3,674 o litro.

Fonte: IG/Foto: FreePik