Preço da gasolina no Pará tem reajuste acumulado de 9,00% neste ano

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou novo estudo com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro da gasolina, comercializada em postos de combustíveis do Estado do Pará, no mês passado (Abril/2022), nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril) e também nos últimos 12 meses. O levantamento se baseia em dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP.



Segundo o Dieese/PA, os dados da ANP mostram que no Pará, o preço médio do litro da Gasolina continua subindo. Ainda de acordo com as análises, a trajetória de preços médios da gasolina foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Abril/2021, o preço médio do litro do produto foi comercializado a R$ 5,474; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 6,748. No inicio deste ano (Janeiro/2022) foi comercializado em média a R$ 6,790; R$ 7,197 em março e, no mês passado (Abril/2022), com nova alta, foi comercializado em média a R$ 7,353.



Com isso, o preço médio do litro da gasolina no Pará ficou 2,17% mais caro no mês passado (Abril/2022) em relação ao mês de Março/2022. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no balanço dos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), o produto apresenta alta acumulada de quase 9,00% contra uma inflação estimada em torno de 4,00% para o mesmo período e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou 34,33% percentual também superior a inflação estimada em torno de 12,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Em função dessas novas altas no preço da gasolina, o Pará encerrou o mês passado (Abril/2022), como o terceiro Estado da Região Norte que em média comercializou o litro do produto mais caro e também foi 11º mais caro de todo o Pais.



NO BRASIL

No mês de abril, em média, o preço do litro da Gasolina mais cara do país foi comercializado no Estado do Piauí, com custo de R$ 8,118, seguido do Estado do Rio de Janeiro, com o preço médio de R$ 7,770; Rio Grande do Norte, R$ 7,683; Minas Gerais, R$ 7,583; Distrito Federal, R$ 7,575; Acre, R$ 7,532; Goiás, R$ 7,511; Tocantins, R$ 7,495; Ceará, R$ 7,447; Espirito Santo, R$ 7,439 e do Estado do Pará, com o preço médio de R$ 7,353.



O estudo também fez uma análise do preço do médio do litro da Gasolina comercializada em postos de combustíveis de Belém (Capital) e também em alguns municípios do Estado do Pará. Em Belém, no mês passado, preço do litro da Gasolina comercializada em postos de combustíveis voltou a ficar mais caro, custando em média R$ 7,185, com os preços variando entre R$ 6,850 a R$ 7,399.

Entre os municípios paraenses, Parauapebas foi o que em média comercializou o litro da Gasolina mais caro, custando R$ 7,997, seguido de Conceição do Araguaia, com o preço médio de R$ 7,953; Altamira, R$ 7,933; Xinguara, R$ 7,870; Alenquer, R$ 7,827; Redenção, R$ 7,823; Paragominas, R$ 7,693; Cametá, R$ 7,683; Abaetetuba, R$ 7,626; Marabá, R$7,464; Bragança, R$ 7,396; Itaituba, R$ 7,296; Castanhal, R$ 7,252; Santarém, R$ 7,236; Belém, R$ 7,185, e de Ananindeua, com o preço médio de R$ 7,044.

Imagem: Divulgação