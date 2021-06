Preço da gasolina tem redução de 2,30% anunciada pela Petrobras

A Petrobras anunciou na tarde desta sexta-feira, 11, queda no preço do litro da gasolina nas refinarias. A redução anunciada pela estatal foi de 2,30% no preço do litro do produto. Ao longo dos últimos seis meses (Janeiro-Junho/2021), este é o quarto anúncio feito sobre redução no preço desse combustível que entra em vigor no Pará e em todo o Brasil a partir de amanhã, sábado, 12.

Conforme análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos – Dieese/PA, mesmo com este novo recuo anunciado pela Petrobras no preço do litro da gasolina, somente neste ano, o produto ainda apresenta uma alta acumulada de preço de mais de 37,00%. Ademais essas reduções quase nunca acontecem instantaneamente na bomba como acontecem a quando dos sucessivos aumentos, que a petroleira sempre diz que ocorrerem para fazer frente ao mercado internacional.



De acordo com nota enviada a A Província do Pará pelo supervisor técnico do Dieese/PA, economista Roberto Sena, no caso da gasolina, esse novo recuo de 2,30% anunciado hoje foi à décima primeira alteração no preço do produto, autorizada pela Petrobras somente em 2021. A primeira ocorreu no dia 18/01/2021 com aumento de 7,60%; a segunda a 26/01/2021M com aumento de 5,00%; a terceira em 08/02/2021, com aumento de 8,10%; a quarta em 18/02/2021, com aumento de 10,20%; a quinta em 01/03/2021, com aumento de 4,80%; a sexta em 08/03/2021, com aumento de 9,20%; a sétima a 19/03/2021, com queda de 5,28%; a oitava a 24/03/2021, com queda de 3,71%; a nona a 15/04/2021, com alta de 1,90%; a décima a 30/04/2021, com queda de 1,90% e a décima primeira no dia de hoje, queda de 2,30%.



O balanço efetuado pelo Dieese/PA com base em dados da Agência Nacional do Petróleo – ANP mostra que, em média, o preço do litro da gasolina foi comercializado em Belém, nos postos de combustíveis na semana passada (30/05 a 05/06/2021), a R$ 5,733, com o menor preço a R$ 5,630 e o maior a R$ 5,899. Ou seja, o preço pelo litro da gasolina em Belém já está beirando os R$ 6, portanto, uma das mais caras do Brasil.