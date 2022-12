Preço da manteiga alcança mais de 19,00% somente neste ano no Pará, diz o Dieese

Pela terceira vez este ano e após oito meses consecutivos de altas, o preço do quilo da manteiga apresentou queda de preço. Mesmo com este recuo verificado no mês passado (Novembro/2022), os paraenses ainda estão pagando caro pelo preço do produto. Também nos balanços comparativos de preços deste ano (Janeiro-Novembro/202) e em 12 meses (Novembro/2021-Novembro/2022), os reajustes acumulados no preço do produto superam a inflação calculada para os mesmos períodos. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 12, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA

O órgão de pesquisa verifica semanalmente o preço do quilo da manteiga comercializada em padarias e supermercados da capital paraense. Segundo o Departamento, a trajetória de preços do quilo do produto foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Novembro/2021, o quilo do produto foi comercializado em média nos supermercados e padarias de Belém a R$ 47,71; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 47,78. Iniciou este ano (Janeiro/2022) sendo comercializada em média a R$ 47,87; R$ 57,40 em outubro e, no mês passado (Novembro/2022), com novo recuo, foi comercializada em média a R$ 56,97.

Com isso, no mês passado (Novembro/2022) o preço do quilo da manteiga apresentou um ligeiro recuo de 0,75% em relação ao mês de Outubro/2022. Entretanto, as pesquisas do Dieese/PA mostram que no balanço comparativo de preços deste ano (Janeiro-Novembro/2022), o produto continua caro e ainda apresenta um reajuste acumulado de 19,23% contra uma inflação calculada em 5,21% (INPC/IBGE). Já nos últimos 12 meses (Novembro/2021-Novembro/2022) a alta acumulada no preço do produto foi de 19,41%, percentual também superior à inflação calculada em 5,97% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Imagem: Divulgação