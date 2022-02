Preço da manteiga teve alta de 11,00% nos últimos 12 meses

A população paraense começou o ano de 2022 com novos aumentos no preço da Alimentação Básica. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, no mês passado (Janeiro/2022), a Cesta Básica custou quase R$ 564,00, comprometendo na sua aquisição cerca de metade do novo salário mínimo de R$ 1.212,00 em vigor desde 01.01.2022. Ainda de acordo com as pesquisas do órgão, no mês passado, a maioria dos produtos que compõem a alimentação ficou mais cara, entre eles a manteiga.



O produto é pesquisado semanalmente em padarias e supermercados da capital. Ainda segundo as pesquisas, a trajetória de altas no preço do quilo da manteiga foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Janeiro/202,1 o quilo do produto foi comercializado em média na capital a R$ 43,19. Encerrou o ano passado (Dezembr/2021) sendo comercializada em média a R$ 47,78 e, no mês passado (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 47,87.



Deste modo, o preço do quilo da Manteiga ficou 0,19% mais caro no mês passado (Janeiro/2022) em relação ao preço médio verificado no mês de dezembro/2021, entretanto no balanço comparativo de preços dos últimos 12 meses, a alta acumulada no preço do produto alcançou quase 11,00%.

Como na Cesta Básica, a previsão de Consumo Mensal de Manteiga por trabalhador no Pará é de 0,75g, o gasto total no mês passado (Janeiro/2022) atingiu R$ 35,90, com um impacto em relação ao Salário Mínimo atual de 3,21%. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês de janeiro/2022 foi de 06h31 minutos.

