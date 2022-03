Preço da passagem de ônibus em Belém será de R$ 4,00 a partir de segunda-feira

Nem carne nem peixe! O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, PSOL, reajustou o preço da passagem de ônibus na capital paraense para R$ 4,00. O novo valor da tarifa começará a ser cobrado a partir da próxima segunda-feira, 28. Ontem, quando foi anunciado que o o Conselho Municipal de Transportes havia negociado um reajuste de R$3,60 para R$5,01, eclodiu uma série de protestos pela cidade envolvendo estudantes e entidades da sociedade civil organizada, inclusive com a invasão de um shopping-center.



O prefeito Edmilson Rodrigues prometeu que avaliaria o reajuste nesta sexta-feira, 25, mas que levaria em consideração, primeiramente, a situação econômica da população belenense. Assim, autorizou o reajuste para R$4,00, destacando que é o que as pessoas vão se sacrificar para pagar, haja vista que o serviço é precário, a frota de ônibus está bastante sucateada e, para completar, um reajuste acima dos índices da inflação não se justificaria.



“A nova tarifa será de quatro reais, um reajuste bem menor que a inflação acumulada desde o último aumento, em respeito ao poder aquisitivo da população. No lugar de pesar no bolso do trabalhador, continuamos trabalhando pela melhoria da qualidade de serviço, concedendo subsídio à tarifa e lançando a licitação do sistema de transporte em 60 dias”, disse o prefeito em vídeo levado ao ar pelas redes sociais.



A tarifa de R$5,01 aceita pelo Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos – SetrnasBel levava em consideração apenas a demanda das emprestas de transportes coletivos, que reclamam da carestia do óleo diesel, dos gastos com funcionários, manutenção dos veículos e outras questões.

Assim como ocorreu ontem, com protestos nas avenidas Almirante Barroso, no bairro do Marco, e Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, onde há um shopping com uma unidade da Semob, na manhã de hoje, os manifestantes voltaram às ruas para dizer que não aceitavam o reajuste de mais de cinco reais, um aumento acima de 39% no preço da passagem de ônibus de R$3,60 para R$5,01 aprovada ontem pelo Conselho Municipal de Transportes.



Conforme informações do Dieese/PA, caso fosse confirmado esse novo reajuste, haveria um impacto de 19,88% no salário mínimo de quem paga apenas duas passagens por dia, num total de R$ 240,89.

Ao anunciar a nova tarifa, o prefeito Edmilson Rodrigues disse que alguns veículos de imprensa chegaram a noticiar com exageros a nova tarifa, destacando que, desde ontem, ele havia prometido levarm em consideração a situação econômica da população.



MELHORIAS

De acordo com o prefeito de Belém, serão criadas soluções de subsídio para o sistema de transporte em Belém e região Metropolitana. “Aproveito para informar que junto as prefeituras da região Metropolitana e com demais entes estatais, construiremos soluções que garantam o financiamento do sistema, como o subsídio que já está em aprovação no Congresso Nacional (DF)”, garantiu.

Foto: Divulgação