Preço da passagem de ônibus será reajustado acima da inflação

Depois de quase três anos sem reajuste, vai começar oficialmente amanhã, quinta-feira, 24, a discussão da nova tarifa de Ônibus Urbanos de Belém. Desde anteontem, segunda-feira, 21, as 18 entidades que fazem parte do Conselho Municipal de Transporte de Belém estão recebendo convocação emitida pela Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém – Semob para reunião extraordinária de amanhã, às 8h30, no auditório da autarquia, com o intuito de discutir uma pauta onde consta do reajuste do preço da passagem, que deverá ultrapassar os índices da inflação e decorre dos sucessivos aumentos no preço pelo lito do óleo diesel, além da posse dos novos Conselheiros, para biênio 2022-2024.



Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, junto com a convocação, as entidades que fazem parte do Conselho estão recebendo Planilhas Técnicas com as propostas de reajustes das passagem de Onibus Urbanos de Belém elaboradas pelo Setransbel e Semob. A Planilha Técnica do Sindicato das Empresas de Ônibus de Belém – Setransbel propoe reajuste da tarifa dos atuais R$ 3,60 para R$ 5,1261, com um aumento de 42,39%. A justificativa do Setor Patronal para esta proposta está na defasagem da tarifa em quase três anos e no aumento de custos dos vários itens que compõem a referida Planilha, principalmente dos combustíveis, peças, pneus e despesas de pessoal (salário dos motoristas e cobradores), além das quedas expressivas no número de passageiros transportados, devido há uma seria de fatores conjunturais.



PROPOSTA DA SEMOB

Já a Planilha Técnica elaborada pela Semob propõe reajuste um pouco menor que o do Setransbel, com elevação da tarifa dos atuais R$ 3,60 para R$ 5,0185, com um reajuste de 39,40%.

O ultimo reajuste da Tarifa de Onibus Urbanos de Belém ocorreu em junho/2019, quando a passagem passou de R$ 3,30 para os atuais R$ 3,60. Hoje, nominalmente, segundo o Dieese/PA, a Tarifa de Ônibus Urbanos de Belém com o valor de R$ 3,60 continua entre as menores cobradas entre as capitais brasileiras, por outro lado, o serviço oferecido aos usuários ainda precisa melhorar muito. Toda vez que é concedido um reajuste, a promessa é de renovação da frota, mas isso quase nunca acontece.



Conforme as anaálises do Dieese/PA, as duas propostas de reajuste das Tarifas de Ônibus Urbanos levam em consideração apenas o equilíbrio financeiro das empresas através da recomposição dos custos planilhados, cada uma pela sua ótica, mas nenhuma leva em consideração o poder aquisitivo da população, mensurado principalmente pela inflação calculada desde o ultimo reajuste, cujo resultado poderá implicar em percentual menor para o reajuste em relação as duas Planilhas enviadas. Segundo o Dieese/PA, a inflação (INPC/IBGE) estimada desde a base tomada para o último reajuste (Maio/2019) até agora Março/2022, gira em torno de 23,00%.



Ainda segundo o Dieese/PA, é importante salientar que o Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros tem que ser remunerado, mas que a discussão apenas de tarifa com reajustes isolados (como os que mais uma vez estão sendo propostos) sem um compromisso de mudanças e sem uma discussão ampla e global sobre a questão do Transporte Coletivo para a Região Metropolitana de Belém, em nada vai mudar também a atual situação. Na avaliação do Dieese/PA, torna-se necessário que conjuntamente com esta discussão de Tarifa se estabeleça metas de mudanças no atual sistema, além de buscar um serviço de melhor qualidade bem além das discussões atuais.

Com a atual tarifa de R$ 3,60, afirma o Dieese/PA, o usuário de transporte coletivo na Grande Belém que utiliza duas conduções diárias e não tem vale transporte, está pagando por mês R$ 172,80, com um impacto em relação ao salário mínimo de 14,26%.



SIMULAÇÃO

IMPACTOS NO BOLSO COM AS PROPOSTAS DA SEMOB E SETRANSBEL