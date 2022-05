Preço das frutas encarece em até 30,00% no mês de abril em Belém

Foi divulgado, ontem, terça-feira, 03, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, um estudo com a trajetória de preços das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém no mês passado (Abril/2022), nos quatro primeiros meses deste ano 2022 (Janeiro-Abril) e também nos últimos 12 meses. As pesquisas mostram que, em todos os períodos analisados, a maioria das frutas apresentou altas de preços e, em vários casos, com reajustes bem acima da inflação calculada para os mesmos períodos.



Segundo as pesquisas semanais feitas pelo Dieese/PA, os preços da maioria das frutas apresentaram aumentos de preços no mês passado (Abril/2022) em relação ao mês de Março/2022.

Ainda segundo as pesquisas, em abril, as altas mais expressivas de preços foram verificadas com o Melão Amarelo, quilo com aumento de 27,27%, seguido da Laranja pera, quilo com alta de 24,40%; Tangerina, 18,74%; Mamão, 15,84%; Melancia,11,62%; Maracujá (uma das mais caras), 7,10%; Goiaba Vermelha, 1,51%; Abacaxi, undidade com alta de 1,27% e da Acerola, quilo com alta de 1,06%. Também no mês passado, poucas frutas apresentaram recuos de preços, com destaque para o quilo do Abacate, com queda de 11,52%, seguido do Limão, quilocom queda de 8,885 e da Manga rosa, quilo com queda de 2,96%.

NESTE ANO

O Balanço feito pelo Dieese/PA mostra ainda que, nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), os preços da maioria das frutas comercializadas em Feiras Livres e Supermercados da Grande Belém também ficaram mais caros e, em alguns casos, com reajustes de preços bem acima da inflação, estimada em torno de 4,00% para o mesmo período.

Nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), as maiores altas foram verificadas nos preços da Laranja pera, quilo com reajuste acumulado de 72,82%, seguido da Melancia, quilo com alta de 49,59%; Melão amarelo, alta de 45,21%; Tangerina, alta de 37,27%; Mamão, alta de 29,98%; Maracujá, alta de 17,89% e da Banana prata, alta de 6,21%. Também no mesmo período analisado, algumas frutas apresentaram quedas de preços, com destaque para o Abacate, quilo com recuo de 26,32%, seguido do Limão, quilo com queda de 13,70%; Manga Rosa, queda de 4,87%; Goiaba vermelha, queda de 4,38% e do Abacaxi, unidade com queda de 2,21%.

DOZE MESES

A pesquisa do Dieese/PA mostra também que nos últimos 12 meses (Abril/2021-Abril/2022), a maioria das frutas pesquisadas apresentou aumentos de preços e muitas em percentuais bem acima da inflação estimada para o mesmo período em torno de 12,00%. No período analisado, as maiores altas foram verificadas nos preços das seguintes frutas: Melão Amarelo, quilo com reajuste acumulado de 61,06%, seguido da Melancia, quilo com alta de 50,21%; Abacate, alta de 30,78%; Laranja pera, alta de 28,11%; Goiaba vermelha, alta de 25,86%; Maracujá, alta de 12,48%; Banana prata, alta de 11,18% e do Mamão, alta de 7,43%. No período analisado (Abril/2021-Abril/2022), algumas frutas apresentaram quedas de preços, com destaque para o Abacaxi, unidade com queda de 10,14%, seguido da Manga rosa, quilo com queda de 4,67%; Tangerina, queda de 4,43% e do Limão, com queda de 1,37%.



Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar