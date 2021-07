Preço das frutas está mais barato em Belém, afirma o Dieese

Pesquisas semanais feitas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostra, nesta segunda-feira, 05, que a grande maioria das frutas comercializadas em feiras livres e supermercados da Grande Belém apresentaram quedas de preços no mês passado (Junho/2021) em relação ao mês de Maio/2021. As quedas mais expressivas ocorreram nos seguintes tipos de frutas: Limão, quilo com recuo de 15,65%, seguido da laranja pera, quilo com queda de 7,12%; mamão, quilo com queda de 6,06%; abacaxi, unidade com queda de 4,92%; abacate, quilo com queda de 4,52%; banana prata, quilo com queda 4,45%; melancia, quilo com queda de 4,24% e do melão amarelo, quilo com queda de 3,15%.



Também em junho, poucas frutas apresentaram altas de preços, com destaque para goiaba vermelha, quilo com aumento de 4,50%, seguido do maracujá, quilo com alta de 3,74% e acerola, quilo com alta de 2,32%.

PRIMEIRO SEMESTRE

O balanço feito pelo Dieese/PA mostra que no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021), uma quantidade expressiva de frutas comercializadas em feiras e supermercados da Grande Belém apresentou quedas de preços. No período, as maiores quedas foram verificadas nos preços do abacate, quilo com recuo de 48,52%, seguido do limão, quilo com queda de 44,78%; melão amarelo, quilo com queda de 16,82%; mamão, quilo com queda de 11,09%; goiaba vermelha, quilo com queda de 7,39%; laranja pera, quilo com queda de 4,35% e do abacaxi, unidade com queda de 3,10%.



Também no mesmo período (Janeiro-Junho/2021), algumas frutas apresentaram aumentos de preços, com destaque para o maracujá, quilo com alta de 13,70%, seguido da banana prata, quilo com alta de 3,28%, e do aquilo da melancia, com alta de 1,35%.

EM 12 MESES

Segundo o Departamento, nos últimos 12 meses (Junho/2020-Junho/2021), a maioria das frutas pesquisadas apresentou aumentos de preços, e muitas em percentuais acima da inflação estimada em torno de 8,50% para o mesmo período. As maiores altas foram verificadas nos preços da laranja pera, quilo com alta acumulada de 13,92%, seguida do abacate, quilo com alta de 12,55%; goiaba vermelha, quilo com alta de 9,62%; maracujá, quilo com alta de 9,56%; abacaxi, unidade com alta de 7,69% e da banana prata, quilo com alta de 5,36%.



Também nos últimos 12 meses (Junho/2020-Junho/2021), poucas frutas apresentaram quedas de preços, com destaque para o limão, quilo com recuo de 34,90%, seguido do melão amarelo, quilo com queda de 16,31%, mamão, quilo com queda de 11,43% e da melancia, quilo com queda de 3,42%.

