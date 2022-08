Preço do açaí cai, mas alta acumulada atinge 20% e supera a inflação

Em junho/2022, pelo segundo mês consecutivo, o preço do litro do açaí consumido pelos paraenses apresentou queda. Mesmo assim, no balanço do primeiro semestre deste ano (Janeiro-Maii/2022), o preço do produto ainda continua caro e com reajustes acumulados maiores que a inflação calculada para o mesmo período. Está constatação foi feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que acompanha a trajetória dos preços do açaí (já preparado em litro), com pesquisas semanais envolvendo Feiras Livres, Supermercados da Capital e outros pontos de vendas espalhados pela cidade.

No primeiro semestre deste ano, o preço médio do litro do açaí comercializado na capital, apresentou a seguinte trajetória: o litro do açaí do tipo Médio (o mais consumido), por exemplo, encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 18,65. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 22,04; R$ 25,81 em maio e R$ 22,38 em junho.

Com isso, o preço do litro de açaí do tipo médio, apresentou queda de 13,29% no mês de Junho/2022, em relação a Maio/2022. Entretanto, as análises do Dieese/PA mostram que o preço do produto encerrou o primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022) com reajuste acumulado de 20,00% contra uma inflação calculada em torno de 4,50% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Ainda segundo o Dieese/PA, os preços do litro de Açaí são diferenciados em função dos vários locais de vendas. Com isso, há diferenças de preços entre as várias feiras e pontos de vendas espalhados pela cidade, bem como também entre os supermercados que comercializam o produto. Na última semana de Junh/2022, o litro do açaí médio foi encontrado pelo Dieese/PA com os seguintes preços: Nas feiras livres, o menor preço encontrado foi de R$ 10,00 e o maior, R$ 16,00 e, nos supermercados, o produto foi encontrado com preços em torno de R$ 18,00 por litro.

As pesquisas do Dieese/PA mostram ainda que, o açaí do tipo grosso, também apresentou recuo de preço no mês passado (Junho/2022). O produto apresentou a seguinte trajetória de preços: Em Dezembro/2021, o preço deste tipo de açaí foi comercializado em média na capital a R$ 28,60. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 31,29; R$ 37,74 em maio e R$ 32,79 em junho.

Com isso, o litro de açaí do tipo grosso comercializado na capital ficou 13,12% mais barato no mês de Junho/2022, em relação a Maio/2022. Entretanto, encerrou o primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022) com um reajuste acumulado de 14,63%, contra uma inflação calculada em torno de 4,50% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

As pesquisas mostram que na última semana do mês de Junho/2022, o preço do litro do açaí do tipo Grosso foi encontrado nas feiras livres variando em torno de R$22,00 e, nos supermercados, custando em torno de R$ 25,00.

Imagem: Agência Pará