Preço do açaí dispara e o produto está em falta no Pará

O preço do açaí continua caro e o produto está em falta não apenas em Belém como em várias cidades do Estado do Pará. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, 24, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese/PA), a saborosa bebida da mesa do paraense está com preços abusivos e registrou alta, em abril, de 0,61%, no quarto mês de sucessivas elevações. Deste modo, o açaí acumula alta nos primeiros quatro meses de 2021, de quase 27%, o que supera a inflação para o período que gira em torno de 2,35%.



Segundo informações prestadas pelo empresário Juscelino Vale, o açaí está caro, está raro e sem graça em Mocajuba, no Baixo-Tocantins, posto que o produto vem sendo vendido para as empresas exportadoras e o mercado local fica em segundo plano.

Só para se ter uma ideia, o açaí ralo, que chamam em Mocajuba de popular, está custando, em média, 5 a 7 reais. “É nesse preço, mas a gente não consegue tomar um açaí legal. É sem graça, ralo, uma água”, disse Juscelino.



Nas feiras livre e supermercados, conforme divulgou hoje o Dieese/PA, os preços são variados. Na última semana de abril deste ano, o preço do litro do açaí médio, o mais consumido, custava, nas feiras, entre R$16 a R$22. Nos supermercados, o mesmo tipo da bebida custava em torno de R$ 24,00.



O órgão também fez uma tabela da variação de preços do açaí nos últimos meses. Segundo essa média, os preços ficaram assim: nos quatro primeiros meses de 2021, o preço do litro do açaí médio custava R$ 17,96 em dezembro; começou neste ano com média de R$ 22,32 em janeiro; passou para R$ 22,67 em março; e chegou a uma média de R$ 22,80 em abril.

Há vários comentários de que as indústrias exportadoras seriam as responsáveis pela falta do produto no mercado consumidor paraense, fato que, inclusive, gerou manifestação dos amassadores de açaí, porém, o Dieese nada comentou com A Província acerca destas denúncias.

Foto: Reprodução / Divulgação