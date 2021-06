Preço do açaí tem alta de quase 30% em 2021

O preço do litro do açaí consumido pelo paraense continua caro, com valores abusivos que superam os números da inflação. No mês passado (Maio/2021), pelo quinto mês consecutivo neste ano, preço médio do litro do produto apresentou reajuste.



Nos cinco primeiros meses deste ano (Janeir-Maio/2021), o preço do litro do açaí comercializado em pontos de vendas, feiras livres e supermercados teve a seguinte trajetória: o litro do açaí do tipo médio, por exemplo (o mais consumido), em Dezembro/2020 custava em média, na Grande Belém, R$ 17,96. Iniciou este ano (Janeiro/2021) sendo comercializado em média a R$ 22,32; em Abril/2021 foi comercializado, em média, a R$ 22,80 e, no mês passado Maio/2021, foi comercializado, em média, a R$ 23,04. Com isso, o litro de açaí médio apresentou uma alta no mês passado de 1,04% em relação a Abril/2021. Entretanto, o reajuste acumulado no preço do produto nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021) alcançou quase 30,00% contra uma inflação calculada em 3,33% (INPC/IBGE) para o mesmo período, informa o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



Responsável por pesquisas semanais, o órgão detalha que os preços do litro de açaí são diferenciados em função dos vários locais de vendas. Com isso, existem diferenças de preços entre as várias feiras e pontos de vendas espalhados pela cidade, bem como também entre os supermercados que comercializam o produto.



Na última semana do mês de Maio/2021, o litro do açaí médio foi encontrado pelo Dieese/PA com os seguintes preços: Nas feiras livres o menor preço encontrado foi de R$ 16,00 e o maior R$ 22,00, e nos supermercados, o preço do produto foi encontrado com preços em torno de R$ 24,00.

Já o açaí do tipo Grosso também está mais caro. Em Dezembro/2020, o litro do produto custava, em média, na Grande Belém, R$ 27,43. No começo deste ano (Janeiro/2021), foi comercializado, em média, a R$ 32,40 por litro; em Abril/2021, foi comercializado, em média, a R$ 32,69 e, no mês passado, Maio/2021, foi comercializado, em média, a R$ 32,81. Com isso, o litro de açaí do tipo grosso apresentou uma pequena alta no mês de Maio/2021 de 0,38% em relação ao mês de Abril/2021. Entretanto, o reajuste acumulado no preço do produto nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021) também foi bem superior à inflação, alcançando quase 20,00% contra uma inflação calculada em 3,33% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



As pesquisas do Dieese/PA mostram ainda que, o preço do litro do açaí do tipo Grosso foi encontrado na última semana do mês de Maio/2021, nas feiras livres, custando entre R$ 25,00 a R$ 28,00 e, nos supermercados, custando em torno de R$ 34,00.



Desta forma, qualquer tipo de açaí consumido nos dias atuais continua com os preços elevados. Esta situação não se justifica, devido principalmente ao volume de produção do açaí no Estado do Pará, o maior produtor de açaí do país. Infelizmente, uma parte considerável desta produção é exportada e o que fica por aqui, fica muito caro, penalizando principalmente a população de menor renda, atesta o Dieese/PA.

Foto: Divulgação