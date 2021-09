Preço do açúcar compromete o salário com alta de 25%

O preço pelo quilo de açúcar consumido comercializado em supermercados de Belém continua em alta e com reajustes acima da inflação. A alta, que também compromete a cesta básica e, por tabela, o salário mínimo, piso nacional de R$ 1.100,00 alcança os 25,28% nos primeiros sete meses (Janeiro-Julho/2021), contra uma inflação de 5,01% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

As informações foram divulgadas ontem, quinta-feira, 02, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que pesquisa semanalmente os preços do produto (refinado) nos supermercados de Belém.



As pesquisas mostram que nos primeiros sete meses deste ano (Janeiro-Julho/2021) os preços do quilo do açúcar não foram uniformes e tiveram a seguinte trajetória: Em Dezembro/2020, o preço pelo quilo do produto foi comercializado em média a R$ 3,56. No inicio deste ano (Janeiro/2021), R$ 3,69; R$ 4,39 em junho e, no mês de Julho/2021 foi comercializado em média a R$ 4,46. Com isso, o preço do quilo de açúcar apresentou uma alta bem acima da inflação de 5,01% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

A tendência para os próximos meses ainda é de alta no preço do produto, em função da quebra de safra da cana de açúcar, disse o supervisor técnico do Dieese, economista Roberto Sena.

Foto: Divulgação