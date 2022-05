Preço do açúcar continua em alta com reajuste em torno de 39,00%

Pesquisas mostram que os preços dos itens básicos da Alimentação Básica continuam em alta. Os aumentos constantes de preços têm elevado ainda mais o custo de vida no Pará. No mês passado (Abril/2022), por exemplo, a Cesta Básica dos paraenses voltou a ficar mais cara e com todos os produtos que a compõem em alta, entre eles o açúcar.



As pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostram ainda novas altas no preço do açúcar nos balanços do mês passado (Abril/2022), nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022) e também nos últimos 12 meses e com percentuais superiores à inflação calculada esses períodos.



Desta forma, nos últimos 12 meses, a trajetória de preços do quilo do produto foi a seguinte: No mês de Abril/2021, o preço médio do produto foi comercializado a R$ 4,22. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 5,35. No inicio deste ano (Janeiro/2022), já custava R$ 5,55; R$ 5,72 em fevereiro; R$ 5,80 em março e, no mês passado (Abril/2022), R$ 5,85.

Com isso, o preço do quilo do açúcar consumido pelos paraenses ficou 0,86% mais caro no mês passado (Abril/2022) em relação a Março/2022. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), o reajuste acumulado no preço do produto foi de 9,35% contra uma inflação calculada em 4,49% (INPC/IBGE). Já no balanço dos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do açúcar chegou a quase 39,00% contra uma inflação calculada em 12,43% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Como na Cesta Básica a previsão de Consumo Mensal de Açúcar por trabalhador no Pará é de cerca de 3Kg, o gasto total no mês passado (Abril/2022) atingiu R$ 17,55, com um impacto de 1,57% em relação ao novo Salário Mínimo de R$ 1.212,00 (em vigor desde 01.01.2022). Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês passado (Abr/2022) foi de 03h11min.



Imagem: Reprodução