Preço do açúcar subiu 23% em um ano no Pará

O preço do quilo do açúcar em supermercados de Belém continua em alta. Ainda segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, mesmo com a queda verificada no mês passado (Junho/2021), o preço do produto encerrou o primeiro semestre deste ano (Jan-Jun/2021) com reajustes superiores à inflação.



As pesquisas semanais do Dieese/PA mostram que no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021), os preços do quilo do açúcar (refinado) não foram uniformes e tiveram a seguinte trajetória: Em Dezembro/2020, o quilo do produto foi comercializado em média nos supermercados da capital a R$ 3,56. No inicio deste ano (Janeiro/2021), foi comercializado em média a R$ 3,69; R$ 4,42 em maio e, no mês passado (Junho/2021), foi comercializado em média a R$ 4,39.



Com isso, o preço pelo quilo de açúcar apresentou uma pequena queda de 0,68% no mês passado (Junho/2021) em relação a maio, entretanto, no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021) a alta acumulada no preço do produto foi bem superior à inflação, alcançando cerca de 23,00% contra uma inflação de 3,95% (INPC/IBGE).



Como no calculo da cesta básica a previsão de consumo mensal do açúcar por trabalhador no Pará é de 3,0 Kg, o gasto total mensal de consumo do produto no mês passado (Junho/2021) foi de R$ 13,17 e o tempo de trabalho necessário para adquiri-lo foi de 02h38 min com um impacto em relação ao salário mínimo de 1,29%.

Foto: Divulgação