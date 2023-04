Preço do aluguel dispara no primeiro trimestre de 2023

O valor médio dos aluguéis residenciais no Brasil disparou no primeiro trimestre de 2023. É o que aponta o Índice FipeZap+, divulgado nesta terça-feira (18) com o monitoramento dos valores de locação nas 25 principais cidades brasileiras. Segundo o levantamento, a alta foi de 4,63% no período, mais que o dobro da inflação oficial acumulada nos primeiros três meses de 2023: de 2,09%

No acumulado dos últimos 12 meses, o aumento no valor das locações foi de 17,2%, a maior variação para um período anual desde dezembro de 2011, quando a série histórica teve início. Com as variações, o valor médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 38,35 por metro quadrado em março.

No recorte por cidades, todas registraram alta no primeiro trimestre. Entre as capitais, os maiores aumentos foram registrados em Goiânia (+13%), Florianópolis (+12,4%) e Fortaleza (+7,7%). Já as três com menor variação foram Recife (+2,63%), Brasília (+2,12%) e Porto Alegre (+1,51%)

Quanto ao valor médio de locação residencial, o metro quadrado foi registrado em São Paulo, com R$ 47,06. A capital paulista foi seguida por Florianópolis (R$ 43,84), Recife (R$ 43,63), Rio de Janeiro (R$ 40,16) e Brasília (R$ 37,19). As quatro capitais com menor valor foram Fortaleza (R$ 25,05), Porto Alegre (R$ 28,23), Goiânia (R$ 29,69) e Curitiba (R$ 31,61).

