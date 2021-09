Preço do arroz dispara mais de 47% em 12 meses

A alimentação básica continua entre as mais caras do país, motivada principalmente pelos aumentos verificados em produtos que fazem parte da cesta básica, como, por exemplo, o arroz, semanalmente pesquisado nos tipos 1, 2 e parbolizado comercializado em supermercados de Belém pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



As pesquisas do órgão mostram que a trajetória de preços do quilo do produto nos últimos 12 meses foi a seguinte: em agosto/2020, o preço médio do quilo de arros estava custando R$ 3,36, encerrou o ano de 2020 (Dezembro) custando em média R$ 4,93. No inicio deste ano (Janeiro/2021), o preço do aquilo do arroz foi comercializado em média a R$ 5,02; R$ 4,86 em julho e, no mês passado, Agosto/2021, já estava na faixa de R$ 4,94.



Com isso, o preço do quilo do arroz consumido pelos paraenses apresentou alta de 1,65% em relação aos preços praticados no mês de Julho/2021, entretanto, nos últimos 12 meses, a alta de reajuste acumulado no preço do produto foi bem superior a inflação, alcançando 47,02% contra uma inflação calculada em 10,42% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Como na Cesta Básica a previsão de consumo mensal do arroz por trabalhador no Pará é de 3,60 quilos, o gasto total no mês passado (Agosto/2021) atingiu R$ 17,78, com um impacto em relação ao Salario Mínimo atual de 1,75%. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês de Ago/2021 foi de 03h33 min, informa o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.



Foto: receitas.band