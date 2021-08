Preço do arroz subiu 45,07% nos últimos 12 meses

A Alimentação básica do paraense continua entre as mais caras do país, motivada principalmente pelos absurdos aumentos verificados em produtos que fazem parte da cesta básica. No mês passado (Julho/2021), por exemplo, a cesta custou R$ 522,66 comprometendo, na sua aquisição, metade do atual salario mínimo de R$ 1.100,00, informou, na manhã desta sexta-feira, 20, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

A carestia no custo da cesta básica no Pará só não foi maior devido aos registros de quedas verificados nos preços de alguns produtos, entre eles o arroz, que é pesquisado semanalmente nos supermercados da capital paraense.

Segundo as pesquisas do Dieese/PA, a trajetória de preços do quilo do arroz comercializado em supermercados de Belém nos últimos 12 meses foi a seguinte: em Julho/2020, o preço médio do quilo do produto estava custando R$ 3,35, encerrou o ano de 2020 (Dezembro) custando em média a R$ 4,93. No inicio deste ano (Janeiro/2021), o preço do quilo do arroz foi comercializado em média a R$ 5,02; em Maio/2021, R$ 5,01; em Junho/2021, R$ 4,99 e, no mês passado, Julho/2021, foi comercializado em média a R$ 4,86.

Com isso, o preço do quilo do arroz apresentou uma queda de 2,61% em relação aos preços praticados no mês de Junho/2021. Nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021), o produto também apresenta recuo de preço com uma queda de 1,42%. Todavia, nos últimos 12 meses, o quilo do arroz consumido pelos paraenses apresenta um reajuste acumulado de preço de 45,07% contra uma inflação calculada em 9,85% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Como na Cesta Básica a previsão de consumo mensal do arroz por trabalhador no Pará é de 3,60 quilos, o gasto total no mês passado (Julho/2021) atingiu R$ 17,50, com um impacto em relação ao salario mínimo atual de 1,72%. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês de Julho/2021 foi de 3h30min, concluíram os economistas Roberto Sena e Kleverson Costa, do Dieese/PA.

