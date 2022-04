Preço do botijão de gás de cozinha tem alta acumulada de mais de 27,00%

Pesquisa realizada pelo pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostra a trajetória de alta no preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg comercializado em postos de revendas da capital paraense no mês passado (Março/2022), no primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022) e também nos últimos 12 meses. O produto está cada vez mais caro e o levantamento toma como base informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP.



Segundo as análises do Dieese/PA, em Belém, o preço médio da unidade do botijão de gás apresentou altas de preços ao longo dos últimos 12 meses, com a seguinte trajetória: No mês de Mar/2021 o produto foi comercializado em média ao custo de R$ 89,79. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 108,28. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 108,09; R$ 108,06 em fevereiro e R$ 114,56 no mês passado.



Com isso, o preço médio da unidade do Botijão de Gás de Cozinha de 13 kg ficou cerca de 6,00% mais em relação ao mês de Fevereiro/2022. No Balanço de preços do primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022), a alta acumulada no preço do produto alcançou 5,80% e nos últimos 12 meses o reajuste acumulado foi de 27,59%, percentual bem maior que a inflação estimada em torno de 11,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



De acordo com as análises do Dieese/PA, estes aumentos no preço do gás de cozinha observados em Belém nos últimos 12 meses, também se estenderam por todo o Estado do Pará. Em algumas regiões do Estado, a situação foi bem pior, pois o preço da unidade do Botijão de Gás de 13kg já alcançou R$ 150,00.



O Dieese/PA também analisou o preço do botijão de gás comercializado em alguns municípios do Estado do Pará. No mês passado (Março/2022), entre os municípios paraenses, Redenção foi o que em média comercializou o Botijão de Gás de Cozinha de 13Kg mais caro, custando R$148,93, seguido de Paragominas, com o preço médio de R$137,50; Altamira, R$131,96; Itaituba, R$130,90; Xinguara, R$123,61; Marabá R$122,43; Conceição do Araguaia, R$122,24; Bragança, R$119,13; Castanhal, R$117,56; Cametá, R$115,87; Belém, R$114,56; Ananindeua, R$110,76; Alenquer, R$107,63; Santarém, R$107,52 e de Abaetetuba, com o custo médio de R$107,10.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, em termos de impacto, até o mês passado (Março/2022), quem ganhava em Belém até um salário mínimo (R$1.212,00) tinha um impacto/gasto de 9,50% por mês na compra de um Botijão de Gás de cozinha de 13 kg.



Esta situação é muito preocupante em função da importância do Gás de cozinha para um sem número de famílias em todo o Estado e grande parte destas famílias podem estar desempregadas, tiveram queda de renda e infelizmente nem mesmo conseguiram ter acesso a algum tipo de auxilio.



É importante salientar, diz Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, que, a princípio, a tendência para este mês de Abril/2022 é de redução no preço do Botijão de Gás, de vez que a partir do último dia 10 deste mês a Petrobras autorizou a redução de cerca de 6,00% no preço do produto. Infelizmente, até agora, os consumidores ainda não sentiram recuo no preço do Botijão de Gás conforme autorizado.

