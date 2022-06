Preço do botijão de gás tem alta acumulada de quase 31% nos últimos 12 meses no Pará

O preço do botijão de gás o Estado do Pará está cada vez mais caro. É o que mostra pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA e divulgada ontem, sexta-feira, 10.

O levantamento mostra a trajetória de altas sucessivas no preço do produto comercializado em postos de revendas no Estado do Pará, no mês passado (Maio/2022), nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022) e também nos últimos 12 meses e foi feito pelo Dieese/PA tomando como base os dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP.



A trajetória de preços da unidade do Botijão de Gás de Cozinha de 13kg no Estado do Pará foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Maio/2021, a unidade do produto foi comercializado em média ao custo de R$ 92,65; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 109,57. No inicio deste ano (Janeiro/2022), já custava R$ 110,81; R$ 121,34 em abril e, no mês passado (Maio/2022), R$ 121,15.



Com isso, o preço médio do Botijão de Gás de Cozinha de 13 kg, consumido pelos paraenses apresentou um ligeiro recuo de 0,15% no mês passado (Maio/2022) em relação ao mês de Abri/2022. Entretanto, nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022), o produto acumula um reajuste de quase 11,00% contra uma inflação calculada em 4,96% (INPC/IBGE) para o mesmo período e, nos últimos 12 meses, a alta acumulada no preço do Botijão alcançou quase 31,00%, percentual também superior à inflação calculada em 11,96% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no mês passado (Maio/2022), o preço médio do Botijão de Gás de Cozinha de 13 kg comercializado no Estado do Pará foi em média o sexto mais caro entre os Estados da Região Norte e o nono mais caro de todo o Pais.



Entre os Estados brasileiros, Mato Grosso foi onde, no mês passado (Maio/2022), se observou o maior preço médio do botijão de Gás 13 kg, ao custo de R$ 134,11, seguido do Estado de Rondônia, com o preço médio de R$ 133,84; Acre, R$ 129,90; Roraima, R$ 125,32; Tocantins, R$ 124,23;; Amapá, R$ 123,46; Santa Catarina, R$ 122,30; Goias, R$ 121,20; Pará, R$ 121,15, e do Estado do Piauí, com o preço médio de R$ 120,90.



O estudo do Dieese/PA também analisa o preço médio do Botijão de Gás de Cozinha de 13 kg comercializado em Belém (Capital) e em alguns municípios do Estado do Pará. Na Capital paraense, no mês passado (Maio/2022), o preço do produto foi em média a R$ 116,32, com os preços variando entre R$ 110,00 a R$ 140,00. Redenção foi quem em média comercializou a unidade do Botijão de Gás de Cozinha mais caro, com o custo de R$ 147,69, seguido de Paragominas e Parauapebas, ambos com o preço médio de R$ 140,00; Itaituba, R$ 134,40; Altamira, R$ 134,38; Xinguara, R$ 133,82; Conceição do Araguaia, R$ 130,00; Marabá, R$ 126,32; Bragança, R$ 124,00; Cametá, R$ 120,33; Castanhal, R$ 119,92; Alenquer, R$ 113,46; Santarém, R$ 111,59 e de Abaetetuba, com o preço médio de R$ 110,63.

Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, em termos de impacto, até o mês passado (Maio/2022), quem ganhava no Estado do Pará até um salário mínimo (R$ 1.212,00) tinha um impacto/gasto de 10,00% por mês na compra de um Botijão de Gás de cozinha de 13 kg.



