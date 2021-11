Preço do café dispara, com reajuste acumulado de 45,00% em 12 meses

As alimentação básica dos paraenses continua cara e pesando forte no orçamento das amílias. Em setembro, o custo da cesta básica ficou em R$ 532,16, com reajustes de preços na grande maioria dos produtos que a compõem, em especial do café. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese/PA. Conforme o Dieese/PA, o café foi o produto que mais subiu de preço em Setembro/2021 e também nos primeiros nove meses deste ano (Janeiro-Setembro/2021). A trajetória de preços do quilo de café em Belém foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Setembro/2020, o quilo do produto foi comercializado em média em supermercados da capital a R$ 16,66; encerrou o ano passado (Dezembro/2020), sendo comercializado em média a R$ 17,62. No inicio deste ano (Janeiro/2021), foi comercializado em média a R$ 17,83; R$ 22,96 em agosto; R$ 24,21 em setembro e, já neste mês de novembro, perto de R$ 25,00. Com isso, o preço do quilo de café consumido comercializado em supermercados da capital ficou 5,44% mais caro no mês e Setembro/2021) em relação ao mês de Agosto/2021, entretanto, nos primeiros nove meses deste ano (Janeiro-Setembro/2021), a alta acumulada no preço do produto foi de 37,40% contra uma inflação calculada em 7,21% (INPC/IBGE) para o mesmo período e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou 45,32%, contra uma inflação calculada em 10,78% (INPC/IBGE) para o mesmo período. Ou seja, segundo o Dieese/PA, um dos produtos mais indispensáveis da mesa, o café, apresenta preço proibitivo, cujos sucessivos aumentos não têm explicação e os preços, que sobem muito acima dos valores da inflação, ultrapassam a barreira de poder aquisitivo de quem recebe apenas um salário mínimo, isto é, R$1.100,00 para sobreviver. O brasileiro, hoje, vive para pagar contas e, se sobrar, para se alimentar sem grandes luxos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar