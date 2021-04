Preço do café dispara no primeiro trimestre em Belém

O preço do quilo do café comercializado em supermercados de Belém ficou mais alto em março, com reajuste de 1,28% em relação ao mês anterior. É o que aponta o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) divulgado nesta segunda-feira, 26.

O reajuste de 1,28% no preço do café, em Belém, em março, ajudou a levar para o alto o acumulado no semestre. De janeiro a março, o produto ficou 7,55% mais caro, contra uma inflação de 1,96% (INPC/IBGE).

O índice do trimestre mostra aceleração, já que em 12 meses o acumulado no preço do café alcançou quase 16%, contra uma inflação de 6,94% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período. Ou seja, apenas o índice deste semestre representa quase a metade do número de 12 meses.

Segundo o Dieese/PA, o café era comercializado em supermercados da capital, em março do ano passado, em média, a R$ 16,37. Em dezembro, já custava R$ 17,62.

O ano começou com nova alta, com o quilo do produto vendido em média a R$ 17,83. Em março, mais um reajuste significativo, o café já custava R$ 18,71. Em março, a trajetória de alta continuou, com o produto sendo encontrado em média a R$ 18,95.

Segundo os técnicos do Dieese, em abril, a tendência ainda é de alta no preço do quilo do produto em Belém.

Fonte: O Liberal