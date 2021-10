Preço do café tem alta de 37,00% nos últimos 12 meses

O preço do quilo do café teve alta 37,00% nos últimos 12 meses e, assim, soma para que a alimentação básica no Pará continue entre as mais caras do Brasil. Para poder adquirir a Cesta Básica de Alimentos, o paraense tem gasto mais todos os meses em função de que, a maioria dos produtos que compõem a alimentação tem ficado cada vez mais cara, entre eles o café.



A trajetória de preços pelo quilo do café vendido em supermercados de Belém, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Agosto/2020, o quilo de café foi comercializado em média em supermercados da capital a R$ 16,76, encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializado em média a R$ 17,62. No começo deste ano (Janeiro/2021), já estava custando R$ 17,83; R$ 20,58 em junho; R$ 21,60 em julho e, no mês de Agosto, foi comercializado em média a R$ 22,96.



Com isso, o preço pelo quilo de café apresentou alta de 6,30% em agosto em relação aos preços praticados em Jul/2021. No balanço dos primeiros oito meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021), a alta acumulada no preço do produto girou em torno de 30,31% contra uma inflação de 5,94% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou quase 37,00% contra uma inflação de 10,42% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

Foto: Divulgação