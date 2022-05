Preço do caranguejo continua caro. Alta acumulada alcança quase 11,00%

Com base nas pesquisas conjuntas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA e da Secretaria Municipal de Economia – Secon/PMB, é apresentado na manhã desta segunda-feira, 30, novo balanço com a trajetória dos preços do caranguejo comercializado em feiras livres e mercados municipais da capital nos primeiros quatro meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), cujo trimestre encerrou em alta superior à inflação calculada para o mesmo período. A alta já alcança a casa dos 11,00%, afirma o órgão de pesquisas.



O preço do caranguejo do tipo médio apresentou a seguinte trajetória neste ano: Em Dezembro/2021, a unidade do caranguejo tipo médio foi comercializada ao custo de R$2,67. No inicio deste ano (Janeiro/2022), o preço do produto foi comercializado em média a R$ 2,57; R$ 2,89 em março e, no mês passado (Abril/2022), R$ 2,96.



Com isso, segundo o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, o preço da unidade do caranguejo do tipo médio apresentou alta no mês passado (Abril/2022) de 2,42% em relação aos preços médios praticados no mês de Abr/2021, entretanto no balanço de preços dos primeiros quatro meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), o produto apresentou alta acumulada de quase 11,00% contra uma inflação calculada em 4,49% (INPC/IBGE).



Nas feiras e mercados, vendedores admitem que o preço do lamelibrânquio está realmente caro, mas dizem que entre o produtor direto e o consumidor final há uma rede de transações comerciais, aliada ao período do defeso que acontece nos meses de janeiro, fevereiro e março, quando o produto some desses locais ou fica com valores impraticáveis.



No Pará, os maiores produtores de caranguejo continuam sendo São João da Ponta, São Caetano de Odvelas, Colares, Vigia, Marapanim, Bragança, entre outros municípios do nordeste do Pará localizados na chamada microrregião do Salgado Paraense.



Imagem: Divulgação