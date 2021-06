Preço do caranguejo está um absurdo em Belém

A exemplo, do que ocorreu com o pescado comercializado em supermercados e mercados municipais de Belém e Zona Metropolitana, o preço do caranguejo também apresentou recuo no mês passado (Maio/2021). Entretanto, mantém A trajetória de alta no balanço de preços dos primeiros cinco meses deste ano (Janeiro-Maio/2021) e também dos últimos 12 meses. As informações foram prestadas nesta manhã à A Província do Pará pelo ecomista Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – Dieese-PA.



Segundo as pesquisas conjuntas do Dieese/PA e Secretaria Municipal de Economia – Secon, o preço do caranguejo, do tipo médio, comercializado em feiras livres e mercados municipais da capital, apresentou a seguinte trajetória nos primeiros cinco meses deste ano (Janeiro-Maio/2021) e também nos últimos 12 meses: em Maio do ano passado, a unidade do caranguejo médio foi vendido, em média, a R$ 1,95; fechou o ano passado (Dezembro/2020) com preço da unidade a R$ 2,33. No começo deste ano (Janeiro/2021), o preço da unidade do caranguejo foi comercializado, em média, a R$ 2,50; em Abril/2021, R$ 2,65 e, no mês passado (Maio/2021), a R$ 2,57. Desta forma, mostra o estudo, o preço da unidade do caranguejo do tipo médio comercializado em Belém apresentou uma queda 3,02% no mês passado (Maio/2021) em relação aos preços médios praticados em abril, mas, no balanço de preços dos primeiros cinco meses deste ano (Janeiro-Maio/2021), o produto apresenta um alta acumulada de 10,30% contra uma inflação calculada em 3,33% (INPC/IBGE); já nos últimos 12 meses, o reajustes acumulado no preço do caranguejo alcançou quase 32,00% contra uma inflação calculada em 8,90% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

Isso tudo comprova que, embora os produtos sejam genuinamente paraenses, a alimentação, de um modo geral, continua como uma das mais caras entre as capitais brasileiras. Considerando o desemprego, considerando o salário de R$ 1.100, milhares de pessoas em Belém ainda passam muitas dificuldades para suprirem suas necessidades apenas com alimentação, sem se falar em água, luz, transporte etc.

Caranguejo-uçá Foto: Mayra Jankowsky – Divulgação