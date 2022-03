Preço do diesel já subiu quase 40,00% nos últimos 12 meses

Estudo baseado em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, traz o balanço com a trajetória de alta no preço médio do litro do Óleo Diesel (S10), e comercializado em postos de combustíveis de Belém no mês passado (Fevereiro/2022), nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022) e também nos últimos 12 meses. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA explica que a alta no preço desse combustível já alcançou os 38,72%.



Segundo o Dieese/PA o Óleo Diesel (S10) teve a seguinte trajetória de preços nos últimos 12 meses: Em Fevereiro/2021, o preço médio do litro do produto foi comercializado a R$ 4,332. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 5,775. Iniciou o ano (Janeiro/2022) custando em média R$ 5,934 e, no mês passado (Fevereiro/2022), R$ 6,009.



Com isso, segundo as análises do Dieese/PA, o preço médio do litro do Diesel (S10) consumido pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis de Belém ficou 1,26% mais caro em Janeiro/2022) em relação ao preço médio verificado no mês de Dezembro/2021. Nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022), o reajuste alcançou 4,05% e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto foi de 38,72%, percentual bem superior à inflação estimada em torno de 11,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



No Pará, como em outros Estados, os aumentos sequenciais nos preços dos combustíveis têm efeito dominó na economia, impactando de forma generalizada a formação de preço de bens, produtos e serviços, contribuindo diretamente com o crescimento da inflação e perda de poder aquisitivo.

Segundo o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, é bom lembrar que no inicio deste ano (Janeir/2022), oficialmente, a Petrobras já reajustou em 8,08% o preço do litro do Óleo Diesel na Refinaria. “Infelizmente, em função dos impactos econômicos decorridos por conta da Guerra na Ucrânia, os preços dos combustíveis em escala mundial estão sofrendo fortes oscilações, com efeitos diretos na elevação do Dólar e alta no preço do Barril de petróleo.



No final da semana passada, sexta-feira, 11, a Petrobras autorizou um tarifação no preço dos combustíveis para todo o Brasil. No caso especifico do Óleo Diesel, o reajuste na Refinaria foi o maior dos últimos tempos alcançando quase 25,00%. Esta situação com certeza trará novos agravantes nos orçamentos de todos e contribuirá com novas altas na inflação, explica.



Na semana passada, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros, SetransBel, disse que com o novo reajuste, ficará inviável às empresas manterem os serviços, haja vista que a Prefeitura Municipal de Belém não autorizou mais nenhum reajuste nos preços das passagens, cuja demanda caiu em torno de 25%, o que pode ser causado pela crise econômica, desemprego e também pelo fato de que muitas pessoas passaram a trabalhar em home-office em função da pandemia da covid-19. Certo é que as empresas já querem um reajuste de passagem para algo perto dos R$ 5,00.

