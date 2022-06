Preço do diesel tem reajuste acumulado neste ano que já passa dos 20,00%

Baseado nos dados oficiais da Agência Nacional de Petroleo – ANP, estudo mostra que, depois de encerrar os quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022) com reajuste acumulado de quase 22,00%, o preço do litro do óleo diesel continua com os preços em alta em todo o Estado. A tendência é de mais reajustes antes mesmo de encerrar o primeiro semestre. As informações foram divulgadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



Segundo as informações analisadas pelo órgão de pesquias, o preço médio do litro do óleo diesel comercializado em postos de combustíveis no Estado do Pará apresentou a seguinte trajetória de este ano: No final do ano passado (Dezembro/2021), o litro do diesel foi comercializado em média a R$ 5,730. No inicio deste ano (Janeiro/2022), o produto já custava R$ 5,836; R$ 6,677 em março e R$ 6,989 em abril.



Com isso, o preço médio do litro do Óleo Diesel no Pará encerrou os quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), com alta acumulada de quase 22,00% contra uma inflação calculada em 4,49% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Ainda segundo as análises do Dieese/PA, o Pará encerrou o mês de Abril/2022 como o segundo Estado da Região Norte que em média comercializou o litro do diesel mais caro e também foi quarto mais caro de todo o Pais. Também, na semana passada (22 a 28/05/2022), os dados da ANP mostram que no Estado do Pará o preço médio do litro do Óleo Diesel voltou a ficar mais caro, custando em média R$ 7,334, com os preços oscilando entre R$ 5,860 a R$ 8,000.



Semana passada (22 a 28/05/2022), entre os municípios paraenses, Alenquer foi quem em média comercializou o litro do Diesel mais caro, custando R$ 7,924, seguido de Parauapebas, com o preço médio de R$ 7,870; Conceição do Araguaia, R$ 7,841; Cametá, R$ 7,653; Marabá, R$ 7,485; Paragominas, R$ 7,420; Santarém, R$ 7,404; Belém, R$ 7,392; Redenção, R$ 7,390; Bragança, R$ 7,360; Xinguara, R$ 7,251; Castanhal, R$ 7,206; Itaituba, R$ 7,204; Altamira, R$ 7,138; Abaetetuba, R$ 7,073 e Ananindeua, com o preço médio de R$ 7,055.



No Pará, os aumentos sequenciais nos preços dos combustíveis tem efeito dominó na economia, impactando de forma generalizada a formação de preço de bens, produtos e serviços, contribuindo diretamente com o crescimento da inflação e perda de poder aquisitivo. Infelizmente, afirma Everson Costa, coordenador de Pesquisas do Dieese/PA, a tendência ainda é de mais altas no preço do produto em função principalmente da politica de paridade, alta do Dólar e também dos impactos econômicos decorridos por conta da Guerra na Ucrânia.



