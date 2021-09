Preço do etanol já subiu 40,00% somente em 2021 em Belém

O preço do litro do Etanol já subiu cerca de 40,00% somente neste ano no Estado do Pará, especialmente na Grande Belém. A informação foi divulgada ontem, sexta-feira, 10, pelo Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará – Dieese/PA, que apresentou pesquisa baseada nas informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro do etanol comercializado em postos de combustíveis de Belém no mês passado (Agosto/2021), nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) e também nos últimos 12 meses.

Ainda de acordo com os dados analisados pelo DIEESE/PA, com base nos dados da ANP, a trajetória de alta nos preços médios do litro do etanol, foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Agoto/2020, o preço médio do litro do produto foi comercializado a R$ 3,771 encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializada em média a R$ 4,005. No inicio deste ano (Janeiro/2021), o litro do produto foi comercializado em média a R$ 4,059; R$ 5,451 em julho e, no mês passado (Agosto/2021), já custava R$ 5,572.

Com isso, segundo o Dieese/PA, o preço médio do litro do etanol apresentou alta de 2,21% no mês passado em relação aos preços médios verificado no mês de Julho/2021. O economista Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento, afirma que, entretanto, somente neste ano (Janeiro-Agosto/2021) a alta acumulada no preço do produto foi de quase 40,00% contra uma inflação estimada em 5,94% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou quase 48,00% contra uma inflação calculada em 10,42% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

O Estudo do Dieese/PA também analisa o preço do litro do etanol comercializado em postos de combustíveis de Belém (capital) e demais capitais dos Estados da Região Norte no mês passado (Agosto/2021), quando Belém (PA) foi a segunda capital do Norte com o preço médio do litro do etanol mais caro.

Ainda em agosto deste ano, entre as capitais da Região Norte, Macapá (AP) comercializou o preço do litro do etanol em média a R$ 5,587, seguida de Belém (PA), com o preço médio de R$ 5,572; Rio Branco (AC), com o preço médio de R$ 5,490; Porto Velho (RO), com o preço médio de R$ 5,189; Palmas (TO), com preço médio de R$ 5,149; Boa Vista (RR), com o preço médio de R$ 5,037, e de Manaus (AM), com o preço médio de R$ 4,673.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar