Preço do feijão recua em Belém mas ainda é considerado caro

A cesta básica dos paraenses voltou a ficar mais cara em setembro, custando R$ 532,56 na sua aquisição e comprometendo mais da metade do atual salario mínimo. Esta situação só não foi pior porque um dos produtos básicos da alimentação, como o feijão, apresentaram recuo de preço, entretanto, o produto ainda continua caro. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira, 20, pelo economista Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



O Dieese/PA pesquisa semanalmente o preço do quilo do feijão carioquinha, Jalo e o Cavalo em Supermercados de Belém. Os preços médios do quilo do feijão consumido pelos paraenses nos últimos 12 meses não foram uniformes e apresentaram a seguinte disposição: Em Setembro/2020, o quilo do produto foi comercializado, em média nos supermercados de Belém, a R$ 6,18; encerrou o ano passado (Dezembro/2020) custando R$ 6,77. No inicio deste ano (Janeiro/2021), já era cobrado R$ 7,39 por quilo; R$ 6,97 em agosto e, no mês passado (Setembro/2021), foi comercializado em média a R$ 6,84.



Deste modo, o preço do médio quilo do feijão consumido ficou quase 2,00% mais barato no mês passado (Setembro/2021) em relação a agosto. Todavia, o produto ainda continua caro no ano de 2021 (Janeiro-Setembro), com um reajuste de 1,03% e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou quase 11,00%.



Como na Cesta Básica a previsão de consumo mensal de feijão por trabalhador no Pará é de 4,50 quilos, o gasto total no mês passado (Setembro/2021) atingiu R$ 30,78, com um impacto em relação ao Salario Mínimo atual de 3,03%. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês passado foi de 06h09 minutos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar