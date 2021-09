Preço do feijão recua, mas ainda está caro em Belém

O preço da Alimentação Básica dos paraenses continua entre os mais caros do país. No mês passado (Agosto) a Cesta Básica custou R$ 530,13 no Pará, comprometendo na sua aquisição mais da metade do atual salario mínimo. Esta situação só não foi pior porque um produto básico da alimentação, o feijão, apresentou recuo de preço, entretanto no balanço dos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) e nos últimos 12 meses, o produto ainda apresenta altas de preços. As informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira, 21, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socieconômicos – Dieese/Pa.



O órgão levanta semanalmente o preço do quilo do feijão carioquinha, Jalo e o cavalo em supermercados da capital paraense. As pesquisas mostram que trajetória do preço do quilo do feijão nos últimos 12 meses não foi uniforme. Em Agosto/2020, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 6,66, fechou o ano passado (Dezembro/2020) com o quilo em Belém custando R$ 6,77. No inicio deste ano (Janeiro/2021) foi comercializado em media a R$ 7,39 por quilo; R$ 7,10 em julho e, no mês passado, foi comercializado em média a R$ 6,97.



Com isso o quilo do feijão comercializado em supermercados de Belém apresentou queda de preço de 1,83% no mês passado em relação a Julho/2021. Entretanto, fechou os oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) com uma alta acumulada de quase 3,00%

Já nos últimos 12 meses, segundo o Dieese/Pa, alta no preço do produto girou em torno de 4,65%.

Imagem: Reprodução