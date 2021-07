Preço do feijão tem queda, mas continua acima da inflação em Belém

[14:47, 15/07/2021] Roberto Barbosa Jornalista: A capital paraense tem um dos preços mais caros do país pela chamada cesta básica. Não é fácil se alimentar em Belém com um salário tão baixo e, comer feijão, torna-se um hábito bastante salgado para o bolso. As afirmações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Estado do Pará – Dieese/PA, segundo o qual, em junho passado, alimentação R$ 518,53 comprometendo, na sua aquisição, metade do atual salario mínimo. Esta situação só não foi pior porque alguns produtos apresentaram recuos de preços, como foi o caso do feijão, entretanto, no balanço do 1º semestre (Janeiro-Junho) deste ano, a alta no preço do produto superou a inflação.



Segundo o Departamento, a trajetória do preço do quilo do feijão no 1º semestre deste ano (Jan-Jun) não foi uniforme, pois em Dezembro/2020, por exemplo, o preço do quilo do produto foi comercializado, em média, nos supermercados de Belém, a R$ 6,77. No início deste ano (Janeiro/2021) já custava R$ 7,39 por quilo; R$ 7,40 em fevereiro; R$ 7,48 em março; R$ 7,53 em abril; R$ 7,54 em maio e, no mês passado, foi comercializado em média a R$ 7,38. Com isso, o quilo do feijão consumido pelos paraenses, comercializado em supermercados de Belém, apresentou queda de preço de 2,12% no mês passado (Junho/2021) em relação ao mês de Maio/2021. Entretanto, fechou o primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021) com uma alta acumulada de 9,01%, superando, portanto, os números da inflação calculados para o mesmo período.

Foto: Nazaré Sarmento / Ronabar