Preço do frango sobe mais que a inflação. São 17,00% nos últimos 12 meses

O custo de vida no Pará continua entre os maiores do país, puxado principalmente pela alta no preço dos alimentos. No mês passado (Fevereiro/2022), por exemplo, a Cesta Básica voltou a ficar mais cara, custando R$ 575,00, comprometendo mais da metade do atual salário mínimo de R$ 1.212,00. As informações foram divulgadas esta semana pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

Segundo o órgão, vários outros produtos de cunho alimentar, além dos que compõem a Cesta Básica, também apresentaram fortes altas de preços, entre eles o frango, que já acumula alta superior à inflação estimada para os últimos 12 meses. O produto é pesquisado pelo Dieese/PA semanalmente nas maiores redes de supermercados da capital paraense.

No caso do Frango Resfriado, as pesquisas mostram que nos últimos 12 meses, o produto da marca A, por exemplo, apresentou a seguinte trajetória de preços: Em Fevereiro/2021, o quilo do frango foi comercializado em média a R$ 10,42. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) custando em média R$ 12,20. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 12,20 e, no mês passado (Fevereiro/2022), manteve a média e foi comercializado a R$ 12,20. Com isso, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado verificado no preço do produto alcançou cerca de 17,00% contra uma inflação estimada em torno de 11,00% para o mesmo período.

Já o Frango Resfriado da Marca B também ficou bem mais caro nos últimos 12 meses. Em Janeiro/2021, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 9,79, encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado a R$ 11,25. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 11,25 e, no mês passado (Fevereiro/2022), manteve o preço. Com isso, o preço do produto apresentou um reajuste acumulado nos últimos 12 meses de quase 15,00%, contra uma inflação estimada em torno de 11,00% para o mesmo período.

No caso do frango congelado, as pesquisas do Dieese/PA também mostram aumentos de preços nos últimos 12 meses. O frango congelado da marca A, por exemplo, apresentou a seguinte trajetória de preços: Em Fevereiro/2021, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 8,68. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 10,16. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 9,34 e, no mês passado (Fevereiro/2022), foi comercializado em média a R$ 8,93. Com isso, o preço do produto ficou quase 3,00% mais caro nos últimos 12 meses. Já o Frango Congelado da marca B apresentou recuo de 4,30% nos últimos 12 meses. No mês passado (Fevereiro/2022), o quilo do produto foi comercializado em média nos supermercados da Grande Belém a R$ 8,24 o quilo; já no mesmo período do ano passado (Feveiro/2021), o quilo custava em média R$ 8,61.

Imagem: Reprodução