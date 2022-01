Preço do frango subiu em torno de 37,00% ao longo de 2021, afirma o Dieese/PA

Puxado pelo crescente custo da alimentação, o Custo de vida dos paraenses ainda continua entre os maiores do país. Praticamente todos os preços produtos de cunho alimentar estão apresentando altas expressivas e até superiores à inflação nos últimos 12 meses, entre eles também está o frango. Esta situação foi mais uma vez observada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, no Balanço dos preços do produto no ano de 2021 e também nos últimos 12 meses.

As pesquisas do Dieese/PA mostram que nos últimos 12 meses, o produto da marca A, por exemplo, teve a seguinte trajetória de preços: Em Novembro/2020, o quilo da ave foi comercializado em média a R$ 8,96. Encerrou 2020 sendo comercializado em média a R$ 9,69. No inicio de 2021, foi comercializado em média a R$ 10,27; R$ 12,20 em outubro e, em Novembro/2021), já custava R$ 12,27.

Com isso o preço do produto ficou 0,57% mais caro em novembro em relação a Outubro/2021. Entretanto, o reajuste acumulado no preço do produto entre Janeiro-Novembro/2021) alcançou quase 27,00% contra uma inflação calculada em 9,36% (INPC/IBGE) e nos últimos 12 meses a alta acumulada chegou a quase 37,00%, contra uma inflação calculada em 10,96% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Já preço do frango resfriado da marca B também ficou mais caro nos últimos 12 meses, no mês de Novemvbro/2020, o quilo deo produto foi comercializado em média a R$ 9,17. Encerrou aquele ano sendo comercializado em média a R$ 9,32. No inicio de ano passado (Janeiro/2021), foi comercializado em média a R$ 9,63; R$ 11,25 em outubro e R$ 11,26 em novembro.

Com isso, segundo o Dieese/PA, o preço do produto ficou ligeiramente mais caro em 0,09% em novembro em relação a Outubro. Entretanto, a alta acumulada no preço do produto no ano de 2021 alcançou quase 21,00% contra uma inflação calculada em 9,36% (INPC/IBGE) e nos últimos 12 meses o reajuste acumulado alcançou quase 23,00% contra uma inflação calculada em 10,96% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Imagem: Reprodução