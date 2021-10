Preço do gás de cozinha já teve alta de 30,00% somente em 2021 no Pará

Um estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA e divulgado nesta terça-feira mostra a evolução dos preços do botijão de gás de 13 quilos, o famoso gás de cozinha, vendido em postos de Belém. O levantamento foi feito com base em informações da Agência Nacional do Petróleo – ANP e se refere ao mês passado (Setembro/2021), bem como, ao longo deste ano (Janeiro-Setembro/2021).



Segundo o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, o preço do gás de cozinha vendido em Belém apresentou a seguinte trajetória este ano: Em Dezembro/2020, o preço do produto foi comercializado em média a R$ 80,11. No inicio deste ano (Janeiro/2021), já estava ao preço de R$ 82,94; R$ 99,75 em agosto e, no mês passado (Setembro/2021), foi comercializado em média a R$ 103,57.



Com isso, o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, consumido pelos paraenses e comercializado em Belém ficou quase 4,00% mais caro no mês passado (Setembro/2021), em relação aos preços médios verificados no mês de Agosto/2021, entretanto somente este ano (Janeiro-Setembro/2021), o reajuste acumulado no preço do produto alcançou quase 30,00% contra uma inflação calculada em 7,21% (INPC/IBGE).



Ainda conforme as analises do Dieese/PA, em termos de impacto, até o mês passado (Setembro/2021), quem ganhava em Belém até um salário mínimo de R$ 1.100,00, tinha um impacto de quase 10,00% por mês na compra de um botijão de gás. Este aumento no preço do gás de cozinha observado na capital paraense nos últimos 12 meses, também se estendeu por todo o Estado do Pará. Em algumas regiões do Estado, a situação foi bem pior, pois o preço do produto já alcançou cerca de R$ 130,00.



Comenta Roberto Sena que “esta situação é muito preocupante, em função da importância do gás de cozinha para um grande número de famílias em todo o Estado e grande parte destas famílias estão desempregadas, tiveram queda de renda e, infelizmente, nem mesmo conseguiram o auxilio emergencial. Somente este ano (Janeiro-Setembro/2021), oficialmente, a Petrobras promoveu seis alterações no preço do gás de cozinha, todas com aumentos de preços.

Imagem: Ray Nonato/Ronabar