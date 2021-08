Preço do gás de cozinha sobe 4,23% em um mês

O Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Estado do Pará – Dieese/PA divulgou pesquisa sobre a trajetória de preços do botijão de gás de cozinha na capital paraense. O estudo, apresentado nesta sexta-feira, 13, foi feito com base em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, relativo mês passado (Julho/2021), no ano (Janeiro-Julho/2021) e também nos últimos 12 meses.

A pesquisa do Dieese/Pa mostra que em Belém, a trajetória de preços do botijão do gás de cozinha de 13 kg comercializado em postos de vendas não foi uniforme e apresentou a seguinte trajetória nos últimos 12 meses: Em Julho/2020, o preço do produto foi comercializado em média a R$ 71,09, encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializado em média a R$ 80,11. No inicio deste ano (Janeiro/2021) já custava R$ 82,94; em Junho/2021, R$ 94,39 e, no mês passado (Julho/2021), R$ 98,38.

Com isso, segundo o órgão de pesquisa e estatística, o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg, consumido em Belém ficou 4,23% mais caro no mês passado (Julho/2021), em relação aos preços médios verificados no mês de Junho/2021. Todavia, somente este nano (Janeiro-Julho/2021), a alta acumulada foi de quase 23,00% contra uma inflação estimada para o mesmo período em torno de 4,00% e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou quase 40,00% contra uma inflação estimada em torno de 9,50% para o mesmo período

Ainda segundo as analises do Dieese/PA, em termos de impacto, até o mês passado (Julho/2021), quem ganhava em Belém até um salário mínimo (R$ 1.100,00) tinha um impacto em torno de 9,00% por mês na compra de um Botijão de Gás de cozinha de 13 kg.

Este aumento no preço do gás de cozinha observado na capital nos últimos 12 meses, também se estendeu por todo o Estado do Pará. Em algumas regiões do Estado, a situação foi bem pior, pois o preço do botijão de gás de 13 kg já é comercializado hoje em torno de R$ 130,00.

Esta situação é muito preocupante em função da importância do gás de cozinha para o número de famílias em todo o Estado e grande parte destas famílias estão desempregadas, tiveram queda de renda e infelizmente nem mesmo conseguiram o auxilio emergencial. Somente este ano (Janeiro-Julho/2021), oficialmente a Petrobras promoveu seis alterações no preço do gás de cozinha, todas com aumentos de preços.

Foto: Divulgação