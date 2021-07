Preço do gás de cozinha tem novo reajuste e fica 6% mais caro a partir de hoje

Nesta terça-feira, 6 o preço médio do GLP (gás liquefeito de petróleo), conhecido como gás de cozinha da Petrobras ficará 6% mais caro a partir de hoje. Desta forma, o valor passa para R$ 3,60 o quilo, registrando o sexto aumento do produto neste ano. O valor do gás acompanha os aumentos do da gasolina (+6%) e do óleo diesel (+3,7%), anunciado na última segunda-feira, 5.Em comparação com 2019, o valor do gás de cozinha já quase dobrou com a mudança na política de reajustes da Petrobras nos últimos anos. Segundo dados da última semana divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor médio do botijão de 13 kg é de R$ 88,91. Dependendo da região do país, o preço pode variar entre R$ 64,99 até R$ 125,00.

Em 2020, o GLP já havia sido reajustado em 6%. Em nota, a Petrobrás reafirmou sua política de paridade de importação e de evitar “o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais” informa.

Refinarias

O novo preço médio nas refinarias para o botijão 13 kg passa a ser de R$ 46,8. No entanto, o valor ainda é somado aos cvalores de distribuição e revenda (35,6%) e impostos estaduais (ICMS), de cerca de 14%, após o governo ter zerado os impostos federais (PIS/Cofins) que representavam menos de 1% do preço na refinaria.

Comprometimento de renda

De acordo com dados do FGV Ibre (Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas), atualmente o gás de cozinha compromete 1% da renda familiar do brasileiro. A tendência é estimulada pelo avanço da vacinação contra a covid-19 e o reaquecimento da economia global. Desta forma, o valor do petróleo continua em alta, o que impacta ainda mais o preço do produto.

Com informações do R7