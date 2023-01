Preço do leite encerrou o ano passado com alta acumulada de quase 23,00%

Não dá mais pra tomar leite à vontade. Só pra se ter uma ideia, as pesquisas mostram que o ano passado fechou com forte alta no custo da Alimentação Básica. No mês passado (Dezembro/2022), a Cesta Básica comercializada na Capital custou aproximadamente R$ 639,00, comprometendo mais da metade do salário de R$ 1.212,00 (que vigorou até 31.12.2022). Todos os produtos básicos da cesta apresentaram aumentos de preços, com destaque para o leite, que registrou a segunda maior alta entre os itens pesquisados no ano passado (Janeiro-Dezembro/2022). As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 30. Segundo o órgão, mesmo com o recuo verificado no mês passado, o preço médio do litro do produto no balanço comparativo do ano passado, acumulou alta bem acima da inflação calculada para o mesmo período.



O Dieese/PA pesquisa semanalmente o preço do litro do leite comercializado em caixas de 1000 ml em padarias e supermercados da capital paraense.



Nos últimos 12 meses, a trajetória dos preços médios do litro do leite foi a seguinte: Em Dezembro/2021, o litro do produto foi comercializado em média a R$ 5,56. No início do ano passado (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 5,51; R$ 7,03 em novembro e, no mês passado (Dezembro/2022), foi comercializado em média a R$ 6,83.



Com isso, o preço médio do litro do leite comercializado na capital apresentou queda de quase 3,00% no mês passado (Dezembro/2022) em relação ao mês de Novembro/2022. Entretanto, as análises do Dieese/PA mostram que o produto ainda encerrou o ano passado (Janeiro-Dezembri/2022) com alta de preços acumulada de quase 23,00%, percentual bem superior à inflação calculada em torno de 6,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Texto: Roberto Barbosa

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar