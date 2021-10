Preço do leite sobe 8,51% em 9 meses, valor bem acima da inflação

O custo da alimentação básica no Pará está entre os mais caros do país, dados que vêm se repetindo ao longo dos meses de 2021. Com as novas altas verificadas no mês de setembro passado, a cesta básica de alimentos dos paraenses custa mais de R$ 532,00 e a grande maioria dos produtos, entre eles o leite, continua em alta. É praticamente metade do salário mínimo, piso nacional de R$ 1.100.00 só para a comida das famílias. As informações foram divulgadas ontem pelo economista Roberto Sena, supervisor técnico do técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

Segundo Sena, o Dieese/PA pesquisa semanalmente o preço do litro do leite comercializado em caixa de um litro em padarias e supermercados da capital paraense. Ainda segundo ele, nos últimos 12 meses, a trajetória no preço do produto não foi uniforme e teve a seguinte disposição: Em Setembro/2020, o produto foi comercializado em média a R$ 5,49; encerrou o ano (Dezembro/2020) sendo comercializado em média a R$ 5,17. No inicio deste ano de 2021 (Janeiro), foi comercializado em média a R$ 5,30; R$ 5,49 em agosto e, no mês passado (Setembro/2021), já custava, em média, R$ 5,61.

Com isso, o preço do litro do leite consumido pelos paraenses ficou 2,19% em média mais caro no mês passado (Setembro/2021) em relação aos preços praticados no mês de Agosto/2021. Entretanto, somente este ano (Janeiro-Setembro/2021), o reajuste acumulado no preço do produto foi de 8,51%, percentual maior que a inflação calculada em calculada em 7,21% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Imagem: Jornal do Comércio/Divulgação