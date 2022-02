Preço do leite tem queda em janeiro, mas ainda é um produto caro

A alimentação básica dos paraenses ainda continua entre as mais caras do país. No mês passado (Janeiro/2022), o custo da Cesta de Alimentos foi de R$ 563,97, comprometendo na sua aquisição mais da metade do novo Salário Mínimo de R$1.212,00 (em vigor desde 01 de Janeiro de 2022). A situação só não foi pior devido o fato de alguns produtos que compõem a Cesta Básica apresentarem recuos de preços, entre eles o leite.



O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA levanta semanalmente o preço do litro do Leite comercializado em caixa de 1000 ml em padarias e supermercados da capital paraense. Nos últimos 12 meses, a trajetória de preço do produto foi a seguinte: em Janeiro/2021, o preço do litro do leite foi comercializado em média em padarias e supermercados a R$ 5,30, encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializado em média a R$ 5,56 e, no mês passado (Janeiro/2022) foi comercializado em média a R$ 5,51.

Com isso, o preço médio do litro do leite consumido pelos paraenses ficou cerca de 1,00% mais barato no mês passado (Janeiro/2022) em relação ao mês de Dezembro/2021, entretanto nos últimos 12 meses, o produto ainda apresenta alta de quase 4,00%.



O leite em pó, o mais usado para o mingau das crianças, está pela hora da morte. Uma lata de 400 gramas está custando, em média, R$ 13,99 nos supermercados meio a meio. O pacote de leite de 200 gramas não sai por menos de R$5,55 nesses mesmos locais.