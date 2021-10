Preço do litro do açaí tem queda de 16,64% em Belém

Uma queda de 16,64% foi constatada no preço do litro do açaí, em agosto, nas feiras livres e supermercados de Belém. A informação foi divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA que acompanha a trajetória dos preços do litro do produto, com pesquisas semanais envolvendo feiras livres, supermercados da capital e outros pontos de vendas espalhados pela cidade.

Nos últimos 12 meses, o preço do litro do açaí comercializado teve a seguinte trajetória: Em Agosto/2020, o litro do açaí do tipo médio, por exemplo, o mais consumido, foi comercializado em média a R$ 14,63, fechou o ano de 2020 (Dezembro/2021) sendo comercializado a R$ 17,96. Iniciou este ano (Janeiro/2021) custando R$ 22,32; R$ 23,04 em maio; R$ 23,15 em junho; R$ 21,40 em julho e, no mês Agosto, foi comercializado em média a R$ 17,84.

Com isso, o litro de açaí do tipo médio apresentou queda em agosto de 16,64% em relação a julho, e, nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021), a queda no preço do produto girou em torno de 1,00%, entretanto, nos últimos 12 meses, o produto apresenta alta acumulada no preço de quase 22,00% contra uma inflação calculada em 10,42% (INPC/IBGE).

Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, os preços do litro de açaí são diferenciados em função dos vários locais de vendas. Com isso, há diferenças de preços entre as várias feiras e pontos de vendas espalhados pela cidade, bem como também entre os supermercados que comercializam o produto.

Na última semana do mês de Agosto/2021, o litro do açaí do médio foi encontrado pelo Dieese/PA com os seguintes preços: Nas Feiras Livres, o menor preço encontrado foi de R$ 8,00 e o maior R$ 14,00 e, nos supermercados, o preço do produto foi encontrado com preços em torno de R$ 18,00.

Já o açaí do tipo grosso também ficou mais barato. Em Agosto/2020 foi comercializado em média a R$ 23,58 e R$ 27,43 em dezembro. No inicio deste ano (Janeiro/2021) foi comercializado em média a R$ 32,40 por litro; R$ 32,81 em maio; R$ 32,94 em junho; R$ 30,65 em julho e, em agosto, já custava R$ 27,13. Com isso, o litro de açaí do tipo grosso apresentou queda no mês de agosto/2021 de 11,49% em relação ao mês de Julho/2021, já nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) a queda foi de 1,12%, entretanto, nos últimos 12 meses, o produto apresenta alta acumulada que girou em torno de 15,02% contra uma inflação calculada em 10,42% (INPC/IBGE).

As pesquisas do Dieese/PA mostram ainda que o preço do litro do açaí do tipo grosso foi encontrado na última semana do mês de Agosto/2021 nas feiras livres sendo comercializado entre R$ 20,00 a R$ 22,00 e, nos supermercados, custando em torno de R$ 24,00.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar