Preço do litro do etanol já subiu mais de 44,00% nos últimos 12 meses

Baseado em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostra que o preço do litro do etanol comercializado em postos de combustíveis de Belém e Zona Metropolitana já teve altas acima dos 44,00% nos últimos 12 meses. O combustível, apesar de mais barado alguns centavos de reais, praticamente se equipara à gasolina que, mesmo mais cara, torna-se mais econômica, já que o álcool consome com mais rapidez, especialmente nas altas temperaturas.

O balanço divulgado pelo Dieese-PA, ontem, sexta-feira, 18, mostra a trajetória de alta no preço médio do litro do Etanol no mês passado (Fevereiro/2022), nos dois primeiros meses deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022) e também nos últimos 12 meses.

Ainda de acordo com os dados da ANP, analisados pelo Dieese/PA, em Belém (Capital), a trajetória de alta nos preços médios do litro do Etanol foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Fevereiro/2021, o preço médio do litro do produto foi comercializado a R$ 4,217. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) custando em média a R$ 6,203. No inicio deste ano (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 6,232 e, no mês passado (Fevereiro/2022), custou R$ 6,075.

Com isso, segundo o Dieese/PA, o preço médio do litro do Etanol consumido pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis de Belém apresentou recuo de 2,52% no mês passado (Fevereiro/2022) em relação ao preço médio verificado no mês de Janeiro/2021, também nos dois primeiros deste ano (Janeiro e Fevereiro/2022), o produto apresenta queda de 2,06%, entretanto, no balanço dos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou 44,06% contra uma inflação calculada em 10,80% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

O estudo do Dieese/PA também analisou o preço do litro do Etanol comercializado em postos de combustíveis de Belém (Capital) e demais Capitais dos Estados da Região Norte no mês passado (Fevereiro/2022). Segundo as análises do órgão, no período analisado, Boa Vista (RR) foi a capital do Norte que apresentou o preço médio do litro do Etanol mais caro, custando R$ 6,201; seguida de Belém (PA), com o preço médio de R$ 6,075; Rio Branco (AC), R$ 6,050; Macapá (AP), R$ 5,960; Porto Velho (RO), R$ 5,929; Palmas (TO), R$ 5,654 e de Manaus (AM), com o preço médio de R$ 5,303.



Imagem: Metrópoles/Reprodução