Preço do material escolar está cada vez mais caro, com reajustes superiores à inflação

Com a proximidade do inicio das aulas do Ano letivo/2022, as buscas pela compra do Material Escolar ficaram mais intensas. Desde o final do ano passado (Dezembro/2021) o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA vem acompanhando, por meio de pesquisas em Lojas de Departamentos, Papelarias e Livrarias da Grande Belém, a trajetória dos preços dos principais produtos que compõem a chama Cesta de Material Escolar.

Mesmo com os reflexos e cuidados que se fazem necessários por conta da Pandemia, o retorno de forma presencial das aulas ainda parece incerto. Além destas questões listadas, os pais de alunos ainda terão que enfrentar neste inicio de ano os preços altos do material e do fardamento escolar, superiores à inflação de 2021.



Para milhares de pais de alunos em todo o Pará, a situação é muito preocupante, pois além destas questões conjunturais, ainda tem fatores ligados ao tamanho do reajuste das mensalidades escolares que envolvem as Escolas particulares (desde os pequenos passos, nível médio até as universidades). A inflação dos últimos 12 meses está calculada em torno de 10,00% (INPC/IBGE), mas várias escolas promoveram reajustes superiores a este índice, afirma Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.



Outra questão que também preocupa os pais de alunos neste inicio de ano letivo/2022, segundo Sena, não fica restrita apenas ao pagamento das mensalidades escolares, mas também as dificuldades que passam também pelo atendimento e cumprimento das pesadas e absurdas listas de materiais escolares exigidas pelas escolas a cada ano, por ocasião da renovação das matriculas.



As listas de materiais escolares exigidas pelas escolas, se atendidas totalmente, podem em alguns casos atingir mais de um salário mínimo. Uma observação que deve ser feita e questionada pelos pais de alunos, refere-se a determinados itens pedidos nas listas e que deveriam ser de responsabilidade da escola, tais como papel higiênico, balões, sabonete, rolo de fio, grampos para grampeador, clipes, resma de papel entre outros.



O Dieese/PA divulga nesta sexta-feira, 21, o segundo estudo com o Balanço da trajetória de alta nos preços dos principais itens que compõem a Cesta de Material Escolar/2022, bem como também ratifica os aumentos de preços apresentados por ocasião do primeiro levantamento. Nos Estudos produzidos, os reajustes nos preços dos produtos da Cesta de Material Escolar deste ano não foram uniformes, entretanto a grande maioria apresentou altas de preços bem superiores à inflação calculada em 10,16% (INPC/IBGE) para os últimos 12 meses.



As Pesquisas realizadas pelo Dieese/PA sobre a evolução no preço do material escolar efetuada no período de 17 a 20/01/2021 em Lojas de Departamentos, Papelarias e Livrarias da Grande Belém e também no Mercado Popular, mostram aumentos expressivos em grande parte do Material Escolar 2022.



Esta segunda pesquisa sobre o Custo do Material Escolar em 2022 também abrangeu cerca de 50 itens entre Cadernos, Lápis, Canetas, Borrachas, Lápis de Cor, Massa para Modelar, Lancheiras e até Mochilas.



Com isso, neste segundo estudo, é possível novamente afirmar que nesta volta às aulas 2022, comprar o Material Escolar não será tarefa fácil para os pais, que ainda terão que dispor de boa dose de paciência para pesquisar onde comprar mais barato, porque além de caros, os produtos têm diferenças de preços significativas entre os vários locais pesquisados.



Entre os produtos pesquisados, os Cadernos continuam sendo um dos itens de maior importância dentro da Cesta de Material Escolar, mas estão bem mais caros este ano que no mesmo período do ano passado. Os reajustes nos preços deste produto não foram uniformes, alcançando em muitos casos percentuais superam à inflação calculada em 10,16% (INPC/IBGE) para os últimos 12 meses.

Os Cadernos podem ser encontrados de todos os formatos e para todos os gostos, com capa flexível ou dura, tipo brochura ou espiralado e de diversos personagens. Os de capa flexível, por exemplo, dependendo do numero de matérias podem variar entre R$ 9,99 a R$ 26,99 (Tipo Brochura de 96 paginas) ou de R$ 10,00 a mais de R$ 45,00 os cadernos aramados (com capa flexível de 10 matérias com 200 folhas). Já os cadernos de capa dura (geralmente os mais caros) podem ser encontrados com preços que variam de R$ 12,99 até mais de R$ 50,00 (dependendo da quantidade de materiais, do designer, personagens e do local de compra). Os Cadernos com temas infantis (Barbie, Hot Wells, Batman, Hello Kitty, etc.) também podem ser encontrados com preços que chegam a mais de R$ 50,00 (dependendo da quantidade de matérias).



Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, outros produtos da cesta de material apresentaram os seguintes preços: Apontador com deposito, unidade custando em média R$ 5,36 (com os preços oscilando entre R$ 3,90 a R$ 6,99); Borracha branca custando em média R$ 5,29 (com os preços oscilando entre R$ 2,90 a R$ 6,99); Caneta, pacote com três unidades custando em média R$ 5,45 (com os preços oscilando entre R$ 4,99 a R$ 5,99); cola para isopor, 40gramas, unidade custando em média R$ 5,96 (com os preços oscilando entre R$ 2,90 a R$ 5,99); Corretivo liquido, unidade custando em média R$ 4,65 (com os preços

oscilando entre R$ 3,10 a R$ 6,99); caixa de Giz de Cera pequeno com 12 unidades, R$ 3,45 (com os preços oscilando entre R$ 2,99 a R$ 3,90); Lápis preto nº 2, pacote com quatro unidades, R$ 6,96 (com os preços oscilando entre R$ 5,90 a R$ 7,99); Resma de papel 500 folhas, unidade R$ 17,95 (com os preços oscilando entre R$ 16,99 a R$ 18,90); Régua Escolar transparente 30cm, R$ 3,90 (com os preços oscilando entre R$ 2,90 a R$ 4,90); Tinta Guache, R$ 5,80 (com os preços oscilando entre R$ 4,99 a R$ 6,90) e o Kit Lápis de Cor Grande cx c/12 unid. – Apontador, Borracha e Lápis R$ 21,87 (com os preços oscilando entre R$ 18,99 a R$ 24,59).



As mochilas, também dependendo da marca, do designer, do local de compra e dos personagens estampados (com e sem rodinhas) podem custar entre R$ 39,50 a mais de R$ 300,00. Do mesmo modo as lancheiras (dependendo da Marca, do designer, do local de compra e dos personagens estampados) podem ser encontradas com preços que variam de R$ 36,90 a mais de R$ 100,00.



Ainda segundo o Dieese/pa, outros produtos que compõem a Cesta de Material Escolar também ficaram mais caros nos últimos 12 meses, entre eles Aventais, Canetas, Lapiseiras, Jogos pedagógicos etc. Como as listas das Escolas são enormes e os preços dos principais produtos da Cesta de Material Escolar ainda continuam muito elevados, é de fundamental importância a pesquisa de preços, principalmente quando o assunto também envolver a aquisição de livros didáticos/escolares. Também no chamado Mercado Popular vários itens da Cesta de Material Escolar estão sendo comercializados com preços bem mais baratos que nas grandes lojas e papelarias, com destaques para os Cadernos, Canetas e Mochilas.

Imagem: Reprodução/Hoje em Dia