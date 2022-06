Preço do óleo de cozinha tem alta de 39,00% nos últimos 12 meses em Belém

O custo de vida dos paraenses vem subindo fortemente nestes últimos tempos, puxado principalmente pelos aumentos sucessivos nos preços dos alimentos básicos, o que torna a situação cada vez mais insustentável para quem ganha apenas um salário mínimo. As pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostram esta situação. No mês passado (Mai/2022), por exemplo, a Cesta Básica custou quase R$ 630,00, com altas de preços em todos os produtos que a compõem, entre eles o Óleo de Cozinha (soja).

O produto, comercializado em garrafas de 900 ml em Supermercados da Capital, é pesquisado semanalmente. As pesquisas mostram que o preço continua subindo e com reajustes que superam a inflação deste ano (Janeiro-Maio/2022) e também dos últimos 12 meses.

A trajetória de alta no preço do Óleo de Cozinha nos últimos 12 meses foi a seguinte: Em Maio/2021, a garrafa de 900 ml do produto foi comercializada em média a R$ 8,36. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021), custando R$9,02; iniciou o ano (Janeiro/2022), valendo R$ 9,56; R$ 10,76 em abril e, no mês passado (Maio/2022), com nova alta, foi comercializado em média a R$ 11,59.

Com isso, o preço da garrafa de 900 ml do Óleo de cozinha (soja) em Belém ficou quase 8,00% mais caro no mês passado (Maio/2022) em relação ao mês de Abril/2022. No Balanço dos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022), o preço do produto apresenta alta acumulada de 28,49% contra uma inflação calculada em 4,96% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado foi de quase 39,00% contra uma inflação calculada em 11,90% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Segundo o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, a tendência é de mais arrocho nos preços dos produtos básicos da cesta de alimentação.

Imagem: Divulgação