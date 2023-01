Preço do óleo de encerrou o ano passado com alta de quase 14,00% no Pará

O custo da alimentação dos paraenses fechou o ano passado entre os mais caros do país. No mês passado (Dezembro/2022), a Cesta Básica custou R$ 639,44 e comprometeu na sua aquisição mais da metade do salario mínimo de 1.212,00 (que vigorou até 31/12/2022), com a maioria dos produtos que a compõem em alta, entre eles o óleo de cozinha que foi o segundo produto da Cesta com maior reajuste de preço. As informações, baseadas em pesquisas semanais, são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

O óleo de soja (cozinha) comercializado em garrafas de 900ml em Supermercados da Capital, nos últimos 12 meses, não teve preço foi uniforme e apresentou a seguinte trajetória: em Dezembro/2021, o preço da unidade da garrafa de 900 ml do produto foi comercializado a R$ 9,02. No começo do ano passado (Janeiro/2022), já custava R$ 9,56; R$ 8,47 em novembro e R$ 9,64 em dezembro.

Com isso, o preço da unidade da garrafa de 900 ml do Óleo de Soja em Belém ficou quase 14,00% mais caro no mês passado (Dezembro/2022) em relação ao mês de Novembro/2022. Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, no balanço comparativo de preços do produto no ano passado (Janeiro-Dezembro/2022), há um reajuste acumulado de quase 7,00% contra uma inflação calculada em torno de 6,00% para o mesmo período. Ou seja, o produto também pesa, e bastante, no bolso do trabalhador paraense.

Imagem: Reprodução