Preço do óleo de panela cai, mas alta no ano atinge a casa dos 25,00%

Pela primeira vez este ano, o custo da alimentação básica apresentou recuo em setembro, quando a cesta básica comercializada na capital custou R$ 622,46. Mesmo assim, sua aquisição ainda compromete mais da metade do atual salário de R$ 1.212,00. Entre os produtos que ajudaram a reduzir o custo da alimentação básica no Pará está o Óleo de Cozinha (soja), que é pesquisado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA semanalmente, em garrafas de 900 ml em supermercados da capital.

As pesquisas do Dieese/PA mostram que mesmo com as recentes quedas verificadas no preço do produto, nos balanços comparativos de preços deste ano (Janeiro-Setembro/2022) e também nos últimos 12 meses, o produto ainda continua caro e com reajustes superiores à inflação calculada para os mesmos períodos.



Ainda segundo o órgão, a trajetória de alta no preço do Óleo de Cozinha, comercializado em supermercados da capital, nos últimos 12 meses, foi a seguinte: No mês de Setembro/2021, o preço da unidade da garrafa de 900 ml do produto foi comercializado em média a R$ 9,46. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 9,02; iniciou o ano (Janeiro/2022), sendo comercializado em média a R$ 9,56; em Agosto/2022 foi comercializado em média a R$ 10,16 e, no mês passado, (Setembro/2022), com novo recuo, foi comercializado em média a R$ 9,46.



Com isso, o preço da unidade da garrafa de 900 ml do Óleo de cozinha (soja), comercializado em supermercados de Belém apresentou queda 1,11% no mês passado (Setembro/2022) em relação ao mês de Agosto/2022. Entretanto, no balanço comparativo de preços deste ano (Janeiro-Setembro/2022), o produto ainda apresenta alta acumulada de 23,11% contra uma inflação estimada em 4,50% (INPC/IBGE). Também nos últimos 12 meses o reajuste acumulado no preço do Óleo alcancou 25,18% contra uma inflação estimada em torno de 9,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Imagem: Reprodução