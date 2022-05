Preço do óleo diesel está mais alto que o da gasolina em Santarém

O preço do litro do óleo diesel comum está mais alto que o litro da gasolina comercializado nos postos de combustíveis de Santarém, no oeste do Pará. O reajuste de 8,39% anunciado pela Petrobrás na última terça-feira (10), no preço do óleo diesel nas refinarias chegou as bombas da cidade. De acordo com levantamento feito pelo Portal OESTADONET em vários postos da cidade, o preço do diesel está variando entre R$ 6,99 e R$ 7,39. Enquanto que a gasolina comum está custando entre R$ 7,13 a 7,29 na maioria dos estabelecimentos pesquisados pela reportagem.

Em um dos postos do município, na rodovia Curuá-Una, por exemplo, foram encontrados os preços mais baixos tanto para o diesel quanto para a gasolina. Por lá, a gasolina comum estava sendo comercializada neste domingo a R$ 7,13. A gasolina aditivada custava R$ 7,18, enquanto que o diesel comum e o S10, o litro era vendido por R$ 6,99 a R$ 7,09 respectivamente.

Nos demais estabelecimentos, no entanto, os valores seguem acima dos R$ 7,20. Em apenas um posto da cidade foi verificado o preço do litro acima de R$ 7,30. Em um posto da bandeira Shell, o litro era vendido por R$ 7,39.

O preço do diesel nos postos de combustíveis de Santarém segue uma tendência nacional de alta, onde a maioria dos estabelecimentos reajustou os preços na última terça-feira (10). Já o último reajuste nos preços da gasolina nas refinarias foi o de 11 de março, de 18,8%.

Segundo dados divulgados na última sexta-feira (13), pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os preços médios da gasolina comum e do diesel S10 atingiram novos recordes nesta semana. A gasolina registrou o valor médio de R$ 7,298 por litro, em todo o país. O diesel, R$ 6,971.

Posto Atem

Gasolina comum R$ 7,14

Gasolina aditivada R$ 7,19

Diesel R$ 7,08

Diesel S10 R$ 7,09

Posto da Equador

Gasolina comum R$ 7,15

Gasolina aditivada R$ 7,25

Diesel comum R$ 7,24

Diesel S10 R$ 7,34

Posto da Shell

Gasolina comum R$ 7,29

Diesel comum R$ 7,39

Auto posto da Curuá-Una

Gasolina comum R$ 7,13

Gasolina aditivada R$ 7,18

Diesel comum R$ 6,99

Diesel S10 R$ 7,09

Posto BR

Gasolina comum R$ 7,18

Gasolina aditivada R$ 7,20

Diesel comum R$ 7,26

Diesel S10 R$ 7,36

Fonte: O Estado Net