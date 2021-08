Preço do ovo sobe 32,00% em sete meses na capital paraense

O custo da alimentação continua em alta. No mês passado (Julho/2021), a cesta básica custou R$ 522,66, comprometendo, na sua aquisição, metade do atual salário mínimo de R$ 1.100,00. Vários produtos básicos da mesa têm tido crescimento significativo de preços nos últimos tempos, entre eles os ovos de galinha que, outrora, era o alimento mais barato para ser usado como “mistura” na refeição e agora não está mais para todos os gostos e bolsos.



O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA acompanha semanalmente a trajetória dos preços dos ovos de galinha comercializados em feiras e supermercados da Grande Belém. Em termos gerais, o preço produto continua caro e com reajustes acima da inflação. Nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021), a situação foi crítica.

De acordo com pesquisa do Departamento, o produto apresentou a seguinte trajetória de preços: Em Dezembro/2020, a dúzia de ovos de galinha da marca Cami Top foi comercializada em média a R$ 7,75. No inicio deste ano (Janeiro/2021) já custava R$ 7,75; em Junho/2021, R$ 10,23 e no mês passado (Julho/2021), foi comercializado em média novamente a R$ 10,23. Com isso, o preço do produto apresentou uma alta acumulada nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021) de 32,00% contra uma inflação calculada em 5,01% (INPC/IBGE) para o mesmo período. Já a dúzia dos ovos de galinha da marca Gaasa também comercializado em supermercados da Grande Belém apresentou a seguinte trajetória de preços: Em Dezembro/2020, a dúzia do produto foi comercializada em média a R$ 6,81. No inicio deste ano (Janeiro/2021), a R$ 7,46; em Junho/2021, a R$ 8,21 e, no mês passado (Julho/2021), foi comercializado em média a R$ 8,22. Com isso, o preço do produto apresentou alta acumulada nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021) de quase 21,00% contra uma inflação calculada em 5,01% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Foto: Ray Nonato