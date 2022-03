Preço do pão ficou 9,00% mais caro nos últimos 12 meses

Dos produtos pesquisados que compõem a Cesta Básica, o reajuste ocorrido no preço do pão também tem contribuído para a forte carestia no custo da Alimentação no Pará, que está entre as mais caras do Brasil. É o que mostra o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, com o balanço da trajetória de alta no preço do quilo do pãozinho francês observada nos últimos 12 meses, divulgado nesta sexta-feira, 04.



Ainda de acordo com as pesquisas do Dieese/PA, o preço do quilo do Pão, após um período de estabilidade, voltou a ficar mais caro por uma série de fatores, em especial por conta da alta do dólar que encarece a importação de parte do trigo, principal insumo utilizado na produção do tradicional alimento que é usado no café da manhã, na merenda e até mesmo durante as refeições de almoço e janta.



Segundo as pesquisas do Dieese/PA efetuadas em padarias e supermercados da Grande Belém, o preço do quilo do Pão Francês (o chamado pão careca) apresentou a seguinte trajetória nos últimos 12 meses: Em Janeiro/2021, o quilo do Pão Careca foi comercializado em média a R$ 10,99. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) custando em média R$ 11,80 e, em Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 11,97.



Com isso, o preço do quilo do pãozinho consumido pelos paraenses apresentou um reajuste acumulado de quase 9,00% nos últimos 12 meses.

Conforme o Dieese/PA, hoje o pãozinho serve de café, almoço e jantar para uma grande quantidade de paraenses assalariados, seus preços variam bastante de local para local, com valores que podem alcançar cerca de R$ 18,00 o quilo.



As pesquisas do Dieese/PA não verificaram queda, pelo menos até agora, no preço do produto, ou seja, o pãozinho nosso de cada dia continua muito caro.

Infelizmente, afirma Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento, também é possível que novos impactos sejam sentidos no preço do pão, em função principalmente dos possíveis reflexos negativos na economia mundial por conta das tensões recentes externas com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, cujo conflito divide e preocupa o mundo.

Imagem: Divulgação